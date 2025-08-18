lunes, agosto 18, 2025
spot_img
InicioAl InstanteINFONAVIT ENTREGARÁ 4 MIL 387 VIVIENDAS EN 16 ESTADOS
Al Instante

INFONAVIT ENTREGARÁ 4 MIL 387 VIVIENDAS EN 16 ESTADOS

0
3

* Para 2026, la meta es de 250 mil viviendas en todo el país

El Gobierno de México, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entregará 4 mil 387 viviendas en 16 estados durante todo el 2025.

Serán en:

* Tamaulipas, con mil 117 viviendas
* Tabasco, con 628 viviendas
* Sinaloa, con 560 viviendas
* Nuevo León, con 374 viviendas
* Quintana Roo, con 368 viviendas
* Veracruz, con 368 viviendas
* Chiapas, con 200 viviendas
* Morelos, con 160 viviendas
* Zacatecas, con 160 viviendas
* Michoacán, con 128 viviendas
* Guerrero, con 80 viviendas
* Yucatán, con 72 viviendas
* Guanajuato, con 70 viviendas
* Coahuila, con 46 viviendas
* Oaxaca, con 32 viviendas
* Colima, con 24 viviendas

Para 2026 la meta de viviendas a entregar en todo el país es de 250 mil para personas que ganen entre uno y dos salarios mínimos y que no tengan casa propia.

INFONAVIT ENTREGARÁ 4 MIL 387 VIVIENDAS EN 16 ESTADOS
Artículo anterior
Conferencia de prensa en vivo. Lunes 18 de agosto 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Lunes 18 de agosto 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina:#LaMañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más

Claudia Celebra su Aniversario 50

Al Instante staff - 0
Con una velada llena de alegría y nostalgia, Claudia Roussell Ramírez López celebró su 50 aniversario con una fiesta temática de los años 80....
Leer más

AIIM y SSP aprehenden a presunto responsable del delito de motín y atentados contra la paz y la integridad

Al Instante staff - 0
AIIM y SSP aprehenden a presunto responsable del delito de motín y atentados contra la paz y la integridad Aprehenden a presunto generador de violencia:...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV