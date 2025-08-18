* Para 2026, la meta es de 250 mil viviendas en todo el país
El Gobierno de México, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entregará 4 mil 387 viviendas en 16 estados durante todo el 2025.
Serán en:
* Tamaulipas, con mil 117 viviendas
* Tabasco, con 628 viviendas
* Sinaloa, con 560 viviendas
* Nuevo León, con 374 viviendas
* Quintana Roo, con 368 viviendas
* Veracruz, con 368 viviendas
* Chiapas, con 200 viviendas
* Morelos, con 160 viviendas
* Zacatecas, con 160 viviendas
* Michoacán, con 128 viviendas
* Guerrero, con 80 viviendas
* Yucatán, con 72 viviendas
* Guanajuato, con 70 viviendas
* Coahuila, con 46 viviendas
* Oaxaca, con 32 viviendas
* Colima, con 24 viviendas
Para 2026 la meta de viviendas a entregar en todo el país es de 250 mil para personas que ganen entre uno y dos salarios mínimos y que no tengan casa propia.