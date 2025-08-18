Jubilados de Pemex dan prórroga a la paraestatal tras pago parcial a clínica Santa Fe.

Pretendian Volver a Tomar la TAR este día, pero suspendieron para no seguir causando daños a la población.

Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgaron una nueva prórroga a la empresa luego de que esta solo abonara un 12% de la deuda total con la clínica Santa Fe, situación que mantiene restringida la atención médica especializada para cientos de extrabajadores.

La semana pasada, los inconformes habían bloqueado durante cuatro días el Centro de Almacenamiento y Reparto (TAR) en Puerto Madero, generando un desabasto de combustible en la región. Aunque advirtieron con retomar la protesta este lunes, decidieron aplazarla hasta los primeros días de septiembre con la esperanza de que Pemex liquide el adeudo.