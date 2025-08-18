lunes, agosto 18, 2025
spot_img
InicioAl InstanteJubilados de Pemex dan prórroga a la paraestatal tras pago parcial a...
Al Instante

Jubilados de Pemex dan prórroga a la paraestatal tras pago parcial a clínica Santa Fe.

0
11

Pretendian Volver a Tomar la TAR este día, pero suspendieron para no seguir causando daños a la población.

Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgaron una nueva prórroga a la empresa luego de que esta solo abonara un 12% de la deuda total con la clínica Santa Fe, situación que mantiene restringida la atención médica especializada para cientos de extrabajadores.
La semana pasada, los inconformes habían bloqueado durante cuatro días el Centro de Almacenamiento y Reparto (TAR) en Puerto Madero, generando un desabasto de combustible en la región. Aunque advirtieron con retomar la protesta este lunes, decidieron aplazarla hasta los primeros días de septiembre con la esperanza de que Pemex liquide el adeudo.

Artículo anterior
Personal de Secretaría de Bienestar deja plantada a cientos de personas en Tapachula.
Artículo siguiente
En operativo de seguridad detienen a dos personas con presunta marihuana en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Vivienda para el Bienestar: 1.5 Millones de Beneficiarios con Quitas, Condonaciones y Liquidaciones a Créditos FOVISTE e INFONAVIT

Al Instante staff - 0
ADELANTO MAÑANERA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR: 1.5 MILLONES DE BENEFICIADOS CON QUITAS, CONDONACIONES Y LIQUIDACIONES A CRÉDITOS FOVISSSTE E INFONAVIT * “El objetivo es generar acceso...
Leer más

SSP en coordinación ciudadana recupera espacios públicos con “Tequio Preventivo” en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Unidad de...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a dos personas con presunta marihuana en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV