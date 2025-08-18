lunes, agosto 18, 2025
En operativo de seguridad detienen a dos personas con presunta marihuana en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos personas con presunta marihuana en el municipio de Tapachula.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Las Brisas de la Perla del Soconusco, elementos de la fuerza de seguridad aplicaron control preventivo de detención a Mauricio “N” y Jonathan “N”, a quienes les encontraron presuntos narcóticos.

En la acción, guardias estatales aseguraron 24 bolsitas conteniendo en su interior hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

Por estos hallazgos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de llevar a cabo los operativos para la prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública en el territorio chiapaneco.

