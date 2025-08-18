SSP en coordinación ciudadana recupera espacios públicos con “Tequio Preventivo” en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, que dirige el comisario, Ever Salazar Ruiz, en coordinación ciudadana recuperó espacios públicos en la colonia Lomas del Oriente en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

A través del programa “Tequio Preventivo”, personal de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal de la SSP en coordinación con pobladores de la colonia Lomas del Oriente, realizaron labores de limpieza, poda de áreas verdes y retiro de escombros en puntos estratégicos del parque, priorizando así zonas identificadas de riesgo para la comisión de delitos o conductas antisociales.

El objetivo de este programa denominado “Tequio Preventivo”, es la de recuperar espacios públicos y fortalecer la confianza mediante la coordinación ciudadana entre vecinos y autoridades, generando entornos más seguros y agradables para las familias de esta población, ubicada al lado sur oriente de la capital chiapaneca.

Con estas acciones, como parte de los programas de proximidad social y coordinación entre la ciudadanía y corporaciones estatales por parte de la SSP, buscan seguir las directrices del ejecutivo estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, para la prevención de los delitos que puedan alterar la convivencia social cotidiana en el estado de Chiapas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener la meta hacia la consolidación de programas de autoprotección, prevención del delito y coordinación ciudadana, en el proceso de brindar seguridad en la entidad chiapaneca.