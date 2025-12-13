sábado, diciembre 13, 2025
Al Instante

Continúa Huelga en Monte de Piedad

• Avanza dialogo con sindicato, se espera que la próxima semana logren acuerdos.

Tapachula, Chiapas 13 de Diciembre del 2025.— La huelga que mantienen trabajadores del Monte de Piedad sigue vigente, aunque el diálogo entre el sindicato y la administración central comienza a mostrar avances, informó Gustavo Castellanos García, secretario de la Sección 30 del Sindicato de Monte de Piedad.

El dirigente explicó que el pasado 9 de diciembre se sostuvo un primer acercamiento entre ambas partes, el cual no arrojó resultados favorables debido a la postura rígida de la administración. Sin embargo, en una reunión más reciente, la empresa mostró mayor apertura para negociar las demandas sindicales, por lo que se programó un nuevo encuentro para el próximo miércoles, fecha en la que se definirá el rumbo del conflicto laboral. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Decreto de propiedad comunal para el pueblo ódami. Guadalupe y Calvo, Chihuahua
