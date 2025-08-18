Vivienda para el Bienestar: 1.5 Millones de Beneficiarios con Quitas, Condonaciones y Liquidaciones a Créditos FOVISTE e INFONAVIT

ADELANTO MAÑANERA

VIVIENDA PARA EL BIENESTAR: 1.5 MILLONES DE BENEFICIADOS CON QUITAS, CONDONACIONES Y LIQUIDACIONES A CRÉDITOS FOVISSSTE E INFONAVIT

* “El objetivo es generar acceso a la vivienda, la vivienda como un derecho para las y los mexicanos”: Presidenta Claudia Sheinbaum

* Se aumentó la meta sexenal de construcción de 1.2 a 1.8 millones de viviendas nuevas: 1.2 de Infonavit, 500 mil la Conavi y 100 mil FOVISSSTE, beneficiando a 6.8 millones de personas

* Para el Mejoramiento de Vivienda la meta sexenal paso de 1.5 a 1.8 millones de créditos, beneficiando a 5.4 millones de personas

* A través del micrositio: https://viviendabienestar.gob.mx/, se pueden conocer los requisitos y mecanismos de atención del programa Vivienda para el Bienestar

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que, a través del programa Vivienda para el Bienestar se han beneficiado a 1 millón 564 mil personas con quitas, condonaciones y liquidaciones en créditos: 149 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y 1 millón 415 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Además, se beneficiará a 6.8 millones de personas gracias a que se incrementó la meta sexenal de construcción de 1.2 a 1.8 millones de viviendas nuevas: 1.2 millones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); 500 mil la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); y 100 mil del Fondo de la vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el programa Vivienda para el Bienestar es excepcional ya que tiene como objetivo reconocer a la vivienda como un derecho para las y los mexicanos.

«Son viviendas que son cercanas a los lugares de trabajo, de las ciudades, de las comunidades; no son como antes, construidas muy alejadas. Segundo, son de 60 metros cuadrados, son viviendas dignas. Y tercero, son accesibles. Esta barbaridad que se cometió durante el periodo neoliberal de otorgar créditos impagables: una persona adquiría un crédito con el Infonavit y nunca lo pagaba, casi como el Fobaproa, nada más que de manera individual, nunca acaba de pagar ese crédito. Entonces, además de que estamos disminuyendo tasas, haciendo quitas para que la gente pueda pagar la vivienda que ya adquirió en el pasado», puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que Vivienda para el Bienestar se trata de garantizar el acceso a un derecho, contrario a lo que sucedía en el periodo neoliberal, donde la construcción de vivienda era visto como un negocio que beneficiaba solo a unos cuantos.

Agregó que adicional a la construcción de viviendas nuevas, con Vivienda para el Bienestar, también se otorgarán 1.8 millones de créditos para mejoramiento de vivienda, además de que el objetivo es escriturar alrededor de un millón de viviendas.