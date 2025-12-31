miércoles, diciembre 31, 2025
Autoridades Vigilarán que Antros y Bares Respeten el Horario de Cierre de Actividades en Chiapas: ERA

El Mandatario Destacó que se Desplegarán Operativos con Apoyo de la SSP, FGE, Fuerzas Armas y Secretaría de Salud
Quedan Prohibidos los “Afters”, Para Seguridad de la Población
La Medida se Tomó por Acuerdo de la Mesa de Paz y Para Garantizar la Tranquilidad de las Familias

*EL GOBERNADOR REITERÓ QUE NINGÚN ESTABLECIMIENTO PODRÁ REBASAR SUS OPERACIONES DESPUÉS DE LAS 02:00 HORAS, Y QUE SE APLICARÁN SANCIONES DE ACUERDO A LA NORMATIVA.

El Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que, derivado de los acuerdos contraídos en la Mesa de Paz con autoridades de los tres niveles de gobierno, se estableció que en todo el estado se estará inspeccionando que todos los negocios de entretenimiento, llámese antros y bares, deberán cumplir con el horario de cierre que indica la normativa, teniendo como límite las 02:00 horas.

Lo anterior para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias chiapanecas. Asimismo, reiteró que quedan estrictamente prohibidos los denominados “Afters”, es decir, que los negocios funcionen a puerta cerrada.
De igual forma, indicó que aquellos establecimientos que incumplan el reglamento serán sancionados conforme a la normativa.
Cabe agregar que estos operativos se realizarán de manera conjunta con las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Secretaría de Salud.

