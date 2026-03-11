miércoles, marzo 11, 2026
Ayuntamiento de Tapachula Encabeza Bodas Colectivas 2026

Más de 90 Parejas Unieron sus Vidas en Matrimonio, Dando Certeza Jurídica a sus Vidas
El Matrimonio y la Familia son la Base de una Sociedad Fuerte

Más de 90 parejas unieron sus vidas durante las Bodas Colectivas #Tapachula 2026, un trabajo realizado en el Sistema #DIFTapachula, en coordinación con el Sistema DIF Chiapas, el Registro Civil y el Ayuntamiento de Tapachula 2024-2027 que encabeza el Presidente Yamil Melgar Bravo, para brindar certeza jurídica y fortalecer a las familias de nuestro municipio.

La Presidenta Honorífica, Beba Pedrero, recalcó que “en el DIF Tapachula creemos firmemente que el matrimonio y la familia son la base de una sociedad fuerte, por ello seguiremos impulsando acciones que construyan hogares más unidos, solidarios y llenos de esperanza”.
¡Felicidades a las y los recién casados! Boletín Oficial

