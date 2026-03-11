Se han Decomisado 24 Mil Armas y más de 346 Toneladas de Droga: Harfuch

*Como Resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Ciudad de México; 10 de Marzo de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad se han detenido 46 mil 400 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 24 mil armas de fuego y 346 toneladas de droga entre el 1 de octubre de 2024 y el 28 de febrero de 2026.

Al presentar el informe de seguridad, el funcionario destacó que estos resultados derivan de la coordinación entre las instituciones del gabinete encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del fortalecimiento del sistema nacional de inteligencia y las capacidades de investigación.

“Esta colaboración permite detener a los generadores de violencia y realizar aseguramientos de droga y armas que ya no estarán en nuestras calles”, afirmó.

Bajan los homicidios dolosos en 44%: Harfuch.

García Harfuch detalló que, durante el periodo reportado, el Ejército y la Marina han desmantelado 2 mil 318 laboratorios clandestinos y centros de producción de metanfetaminas, evitando que millones de dosis lleguen al mercado ilegal.

Según el informe, estas acciones han contribuido a una reducción del 44% en el promedio diario de homicidios dolosos, equivalente a 38 asesinatos menos por día a nivel nacional.

Decomiso de cocaína y detenciones, las acciones más destacadas en los últimos 30 días.

Entre las acciones más destacadas de los últimos 30 días, el secretario mencionó: Operación Bacanora, con 12 cateos en Baja California, Sonora y Sinaloa, donde fueron detenidos 12 integrantes de una célula criminal vinculada a la facción de “Los Mayos”.

En Tapachula, Chiapas, la captura de 15 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, incluidos siete extranjeros, además del aseguramiento de armas, granadas y vehículos; en Manzanillo, Colima, la Secretaría de Marina decomisó un semisumergible con más de tres toneladas de cocaína.

En Acapulco, Guerrero, fueron aseguradas dos toneladas adicionales de cocaína, sumando más de 60 toneladas incautadas en alta mar durante la actual administración; en Oaxaca, autoridades interceptaron una aeronave con 534 kilogramos de cocaína.

Asimismo, en Matamoros, Tamaulipas, fue detenido Antonio “N”, alias Lexus, considerado objetivo prioritario y vinculado al Cártel del Golfo, junto con ocho integrantes más de su célula criminal, a quienes se les aseguraron armas de alto poder, incluidos fusiles Barrett y lanzacohetes.

En Veracruz, autoridades capturaron a Israel “N”, alias El Pantera, identificado como líder operativo de un grupo generador de violencia, además de liberar a una persona privada de la libertad.

089 ha atendido 161 mil llamadas contra la extorsión.

El titular de Seguridad también destacó avances en la estrategia nacional contra la extorsión mediante la línea telefónica 089, implementada en julio de 2025.

Indicó que se han atendido 161 mil llamadas, lo que permitió evitar el 88% de los intentos de extorsión gracias al acompañamiento en tiempo real a las víctimas.

De estas denuncias derivaron 5 mil 588 carpetas de investigación y la detención de 907 presuntos extorsionadores en 24 estados.

Entre los casos recientes sobresalen las capturas de Gerardo “N”, alias «El Congo», vinculado a extorsiones contra productores agrícolas en Michoacán, y David Andrés “N”, relacionado con extorsión, secuestro y homicidios en el centro del país.

El funcionario aseguró que las acciones coordinadas del gabinete de seguridad continuarán enfocadas en debilitar las estructuras financieras y operativas del crimen organizado, así como en reducir la violencia en el país.Sun