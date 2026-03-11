miércoles, marzo 11, 2026
Este jueves Espinoza Paz en el Palenque de la Expo Tap 2026

Conferencia de prensa matutina en vivo. Miércoles 11 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum
Economía en el Soconusco se Encuentra Estancada: Comerciantes; Solicitan “Verificación Aduanal en Tapachula” Para Reducir Costos
EL ORBE AL MOMENTO:

Gobierno de México Firma Primer Acuerdo de Colaboración Voluntaria con Google, Meta, y TikTok.

Al Instante staff - 0
Comunicado 107/2026 GOBIERNO DE MÉXICO FIRMA PRIMER ACUERDO DE COLABORACIÓN VOLUNTARIA CON GOOGLE, META Y TIKTOK PARA COMBATIR VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS MUJERES * “El objetivo...
Espinoza Paz manda saludos a la gente de Tapachula.

Al Instante staff - 0
Espinoza Paz manda saludos a la gente de Tapachula. Este 12 de Marzo se presenta en el palenque de la Expo Tap 2026.
REALIZAN BODAS COLECTIVAS EN TAPACHULA.

Al Instante staff - 0
11 de marzo 2026, Tapachula, Chiapas.- Más de 90 parejas unieron sus vidas a través del programa de Bodas Colectivas impulsado por el Ayuntamiento...
