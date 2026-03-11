Economía en el Soconusco se Encuentra Estancada: Comerciantes; Solicitan “Verificación Aduanal en Tapachula” Para Reducir Costos

Diversos Sectores Productivos han Manifestado Bajas Ventas en sus Productos en el Primer Trimestre del Año

Restricciones en Aduana de Ciudad Hidalgo Frena Exportaciones y el Ingreso de Visitantes Guatemaltecos

Organismos Empresariales Buscan Fortalecer la Competitividad Económica del Soconusco

*EXPORTADORES ENFRENTAN RESTRICCIONES ADUANALES QUE ENCARECEN LA LOGÍSTICA DE SUS ENVÍOS AL EXTRANJERO, GENERANDO MAYORES GASTOS Y MENOR UTILIDAD.

Tapachula, Chiapas; 10 de Marzo del 2026.- A diferencia de años anteriores, la temporada de Cuaresma ya no representa un repunte significativo en la venta de pollo para algunos comerciantes de mercados de Tapachula, quienes aseguran que las costumbres de consumo han cambiado y la demanda se ha reducido.



El comerciante Armando Escobar de la Cruz, dedicado a la venta de pollo, comentó que actualmente las ventas se mantienen por debajo de lo que se registraba en otros años durante estas fechas.“Antes, en Cuaresma, se vendía más, pero ahora ya no es lo mismo. Muchas personas ya no siguen tanto la tradición y consumen carne normalmente”, explicó.El comerciante señaló que otro factor que ha impactado es el incremento en el precio del pollo, el cual subió recientemente. Detalló que el kilogramo pasó de costar entre 33 y 35 Pesos a 48 Pesos, aumento registrado hace aproximadamente una semana.De acuerdo con lo que les han informado los proveedores, el incremento se debe a diversos factores relacionados con la logística y el traslado del producto, pues el pollo que se comercializa en la región proviene de otros Estados como Puebla, Ciudad de México y Guadalajara.Este aumento, indicó, ya se refleja en el comportamiento de los consumidores. Mientras que anteriormente muchas familias compraban pollos completos, ahora optan por adquirir piezas sueltas, como medias piezas, piernas o partes más económicas.Actualmente, el precio de un pollo pequeño oscila entre 190 y 200 Pesos, mientras que uno de mayor tamaño puede alcanzar entre hasta los 240 Pesos.En cuanto al volumen de ventas, el comerciante explicó que en temporadas normales podían vender entre 50 y 60 pollos al día, pero actualmente la cifra ha disminuido considerablemente, llegando en ocasiones a 20 o 30 piezas, especialmente los días miércoles y jueves.En términos generales, estimó que las ventas se encuentran entre el 40 y el 50 por ciento de lo que se registraba anteriormente.Durante la Cuaresma aún hay personas que mantienen la tradición de evitar el consumo de carne roja, dijo, aunque cada vez es más común observar que algunos clientes continúan comprándola o aprovechan estas fechas para salir de vacaciones, lo que también influye en la dinámica comercial dentro del mercado. EL ORBE/ JCEmpresarios del Soconusco Solicitan Reactivar“Verificación Aduanal en Tapachula” para Reducir CostosTapachula, Chiapas; 10 de Marzo de 2026.- Productores y empresarios de Tapachula y la región del Soconusco solicitaron al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, restablecer y fortalecer las operaciones de verificación aduanal en este municipio, con el objetivo de disminuir gastos logísticos y mejorar la competitividad del sector productivo.La petición fue presentada por la empresa Centro Agroecológico San Francisco de Asís S.A. (CASFA), que argumenta que las disposiciones operativas vigentes están afectando la dinámica comercial de exportadores locales, particularmente a quienes movilizan productos agrícolas como el café.Iván Vargas, encargado de logística de CASFA, explicó que el sector busca recuperar la posibilidad de documentar mercancías directamente en Tapachula, ciudad que concentra un importante movimiento comercial en la región.“La solicitud que estamos haciendo es para que se nos permita nuevamente documentar mercancía en un punto cercano, como Tapachula, que es una ciudad que mueve gran volumen de productos, especialmente café”, señaló.Desde hace varios años, la empresa mantiene operaciones de comercialización nacional e internacional mediante esquemas formales de paquetería y logística consolidada, lo que ha contribuido a la generación de empleos, ingreso de divisas y vínculos productivos con pequeños y medianos productores.No obstante, la normativa actual establece que los envíos que superen los 50 kilogramos o excedan una caja por cliente deben ser revisados física y documentalmente en la aduana de Ciudad Hidalgo.Esta medida limita la revisión en Tapachula a una sola caja por operación, aun cuando algunos embarques consolidados superan las 40 cajas.De acuerdo con los productores, esta restricción ha provocado un aumento cercano al 50 por ciento en los costos operativos, además de mayores riesgos para los transportistas que deben trasladarse hasta la aduana fronteriza.El sector empresarial recordó que anteriormente estos procedimientos podían realizarse en Tapachula, lo que permitía una logística más eficiente acorde al volumen de exportaciones de la región.Según Vargas, la situación se ha mantenido durante el último año, afectando principalmente a los pequeños productores, quienes enfrentan dificultades para absorber los gastos adicionales derivados del traslado de mercancías.A esta solicitud también se han sumado organismos empresariales como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que coinciden en la necesidad de restablecer la verificación aduanal en Tapachula para fortalecer la competitividad económica del Soconusco. EL ORBE/Nelson Bautista