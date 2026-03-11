Decreta ERA Nueva Área Natural Protegida Para Resguardar al Quetzal y Otras Especies

——-

En Gira por Coapilla, el Mandatario Inauguró Aulas Didácticas y Obras Exteriores del Cobach

Convocó a Sumarse a las Acciones que se Impulsan en Materia de Restauración de Microcuencas

En el municipio de Coapilla, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la declaratoria de Área Natural Protegida con categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica para la ecorregión Coapilla: El Bosque del Quetzal, con una superficie total de 959.26 hectáreas. Este territorio representa una ruta clave para la movilidad de una amplia diversidad de aves y otras especies.



Al reiterar que uno de los ejes prioritarios del gobierno de la Nueva ERA es fortalecer la protección y preservación de los recursos naturales de Chiapas, el mandatario sostuvo que, gracias al esfuerzo conjunto entre autoridades y comunidades, se han logrado avances importantes. Explicó que el decreto permitirá a la población acceder al programa de pago por servicios ambientales, además de participar en proyectos que impulsen el desarrollo comunitario.“Quiero que se sientan tomados en cuenta por sus autoridades estatales y federales. Lo único que pedimos es que nos ayuden a proteger este espacio. Haremos de Coapilla un destino de aviturismo de talla nacional e internacional. Para el mundo es difícil observar un quetzal y nosotros tenemos el privilegio de disfrutarlo; esto nos compromete a cuidar la especie y su territorio”, expresó.Ramírez Aguilar convocó a las comunidades a sumarse a las acciones que se impulsan en materia de restauración de microcuencas, prevención de incendios y protección civil, especialmente ante el inicio de la temporada de altas temperaturas. Asimismo, reiteró que continuará trabajando de la mano con las autoridades municipales para fortalecer el bienestar, el desarrollo y la prosperidad de Coapilla.La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, informó que esta área forma parte del Corredor del Quetzal, un sistema de conectividad ecológica que integra diversas reservas de la región y suma más de cuatro mil hectáreas protegidas.Explicó que el bosque mesófilo de montaña de esta zona es fundamental para la reproducción del quetzal y alberga especies únicas como el dragoncito de Coapilla, además de más de 230 especies de vertebrados.Añadió que el área también desempeña un papel esencial en la recarga de mantos acuíferos y en el equilibrio ambiental de la región. Señaló que la creación de esta reserva fue posible gracias al consenso de las y los habitantes de Coapilla, quienes impulsan un modelo dedesarrollo sustentable, y agradeció el respaldo de instancias federales como la Comisión Nacional Forestal (Conafor). También reconoció el compromiso del gobernador con la protección del medio ambiente, al destacar que durante su administración se han decretado 10 áreas naturales protegidas en Chiapas.Por su parte, el titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Conafor en Chiapas, Carlos Morales Vázquez, indicó que estos decretos permitirán conservar especies propias de la región. Detalló que se han otorgado apoyos al municipio y adelantó que se gestionan pagos por servicios ambientales para reconocer a las comunidades que protegen estos bosques. Además, comentó que se impulsarán planes de manejo, vigilancia y prevención de incendios con el propósito de preservar este patrimonio natural para las futuras generaciones.El comisariado ejidal, Humberto Arévalo Hernández, agradeció la visita del gobernador Eduardo Ramírez y valoró la importancia de las acciones que impulsa su administración, así como la cercanía del gobierno con las comunidades. Señaló que esta declaratoria permitirá continuar con los esfuerzos de conservación de especies que enfrentan amenazas por las actividades humanas, además de heredar este patrimonio natural a las generaciones venideras.En otro momento de la gira, el gobernador visitó el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 102 Coapilla, donde inauguró la construcción de aulas didácticas y obras exteriores con una inversión de dos millones de Pesos, en beneficio de más de 200 alumnas y alumnos. Señaló que el objetivo es mejorar integralmente los planteles educativos para brindar mejores condiciones de aprendizaje a la niñez y juventud chiapaneca.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en este plantel se construyeron dos aulas totalmente equipadas, además de andadores, red eléctrica y señalización, lo que favorece a las y los alumnos, quienes anteriormente tomaban clases en una bodega y en la biblioteca. Añadió que en el municipio también se realizaron obras en diversos centros educativos, con una inversión total de cinco millones de pesos.La comunidad estudiantil agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por la entrega de las nuevas aulas, que les permitirán recibir clases en espacios más dignos y seguros. Asimismo, reconoció la confianza depositada en las juventudes, al apostar por una educación que transforma vidas. Boletín Oficial