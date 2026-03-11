REALIZAN BODAS COLECTIVAS EN TAPACHULA.

11 de marzo 2026, Tapachula, Chiapas.- Más de 90 parejas unieron sus vidas a través del programa de Bodas Colectivas impulsado por el Ayuntamiento de Tapachula y el Sistema DIF Municipal en coordinación con el Sistema DIF Chiapas y el Registro Civil.

En el CEDECO Estación Ferroviaria se realizaron los enlaces matrimoniales, actividad que estuvo presidida por el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo y la presidenta del SDIF Municipal, Beba Pedrero, y en donde el mensaje se centró en ponderar la unidad familiar como base fundamental de la sociedad.

La presidenta del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, destacó que en el DIF Tapachula se cree firmemente que el matrimonio y la familia son la base de una sociedad fuerte, “por ello seguiremos impulsando acciones que construyan hogares más unidos, solidarios y llenos de esperanza”.