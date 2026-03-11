En Teopisca, Eduardo Ramírez impulsa obras de infraestructura eléctrica y educativa

• Inauguró la ampliación de la red eléctrica en las localidades San Isidro Chichihuistán y Nazareth, con inversión de 9.8 mdp

• Entregó infraestructura educativa en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, de la localidad Benito Juárez, con inversión de 2.3 mdp

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en las localidades San Isidro Chichihuistán y Nazareth, en el municipio de Teopisca, obra que representó una inversión superior a 9.8 millones de pesos. El mandatario subrayó que el trabajo cercano con las comunidades permite escuchar de primera mano sus necesidades y priorizar obras que contribuyan al bienestar, la seguridad y la prosperidad de la población.

“Soy un gobernador que mantiene contacto permanente con la gente de los ejidos, rancherías, comunidades y cabeceras municipales, porque solo así se conocen y atienden sus necesidades. Esta red eléctrica les permitirá realizar sus actividades en mejores condiciones y mejorar su calidad de vida. Además de impulsar obras, damos gran importancia a la construcción de la paz y la gobernabilidad, por eso trabajamos junto a la gente para fortalecer la unidad, la armonía y el entendimiento”, manifestó.



Ramírez Aguilar resaltó que uno de los proyectos más relevantes del gobierno de la Nueva ERA es la construcción del Libramiento que conectará Amatenango del Valle con Teopisca. Señaló que esta obra se suma a las acciones de rehabilitación de la red carretera estatal y permitirá acercar a las comunidades, además de fortalecer las actividades sociales, educativas, comerciales y turísticas. Asimismo, enfatizó que continuará coordinando esfuerzos con las autoridades municipales para fortalecer el tejido social y promover el desarrollo de Teopisca.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que en la comunidad de Nazareth se destinaron más de cinco millones de pesos para la ampliación y mejora de la red eléctrica, mientras que en San Isidro Chichihuistán la inversión superó los cuatro millones y medio de pesos, en beneficio de las familias de ambas localidades. Puntualizó que estas obras se ejecutan con mano de obra chiapaneca y forman parte de la estrategia para impulsar el desarrollo con prosperidad compartida en el estado.

El presidente municipal de Teopisca, Luis Alberto Valdez Díaz, agradeció la visita del gobernador Eduardo Ramírez y destacó que es la primera vez que un mandatario estatal llega a la localidad Nazareth. Reconoció la relevancia de las acciones impulsadas para esta región, al considerar que reflejan el carácter humanista y transformador de un gobierno que escucha y atiende las necesidades de la población.

Por su parte, los agentes municipales de la Ranchería Nazaret, Javier Pérez Pérez, y del Ejido San Isidro Chichihuistán, Miguel González Díaz, expresaron su reconocimiento al gobernador por el respaldo brindado a las comunidades indígenas y por promover acciones orientadas al bienestar de sus habitantes.

Más tarde, el gobernador inauguró infraestructura educativa en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la localidad Benito Juárez de este municipio. Estas acciones representaron una inversión de 2.3 millones de pesos en beneficio de 136 estudiantes.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que en este plantel se construyeron dos aulas didácticas totalmente equipadas, además de obras exteriores, andadores, acceso principal, red eléctrica y señalización, con el propósito de ofrecer espacios más dignos y funcionales para la comunidad escolar.

Estuvieron presentes el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala; la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Cárdenas; la diputada local María Isabel Rodríguez Jiménez; así como madres y padres de familia, docentes y estudiantes.