19 personas detenidas por ecocidio y asociación delictuosa tras operativo: Fiscal General

– Ocho líderes de la ONPP ya cuentan con orden de aprehensión
El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que 19 personas fueron detenidas por los delitos de ecocidio y asociación delictuosa, tras un operativo de desalojo realizado en el municipio de Motozintla.
Mencionó que dijeron pertenecer a la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), por lo que tras las tareas de inteligencia e investigación, se logró demostrar como líderes de este grupo a ocho personas que están siendo localizadas con orden de aprehensión para que enfrenten a la justicia.
La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de las y los chiapanecos.