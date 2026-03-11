miércoles, marzo 11, 2026
19 personas detenidas por ecocidio y asociación delictuosa tras operativo: Fiscal General

– Ocho líderes de la ONPP ya cuentan con orden de aprehensión

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que 19 personas fueron detenidas por los delitos de ecocidio y asociación delictuosa, tras un operativo de desalojo realizado en el municipio de Motozintla.

Mediante un video, explicó tras realizar actos de investigación, peritajes e informes, se demostró que más de 100 personas estaban dentro del cauce del río Xelajú, provocando afectaciones a la ecología, por lo que se efectuó el operativo con más de 500 elementos de la AIIM, SSP y agentes municipales, logrando la detención de estas personas, quienes se encuentran a disposición del Ministerio Público.

Mencionó que dijeron pertenecer a la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), por lo que tras las tareas de inteligencia e investigación, se logró demostrar como líderes de este grupo a ocho personas que están siendo localizadas con orden de aprehensión para que enfrenten a la justicia.

La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de las y los chiapanecos.

