Obras y gestiones para la zona media-alta: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 11 de marzo de 2026.— En gira de trabajo por la zona media-alta de Tapachula, el alcalde Yamil Melgar visitó el cantón 10 de Marzo, donde fue testigo del avance en la construcción del puente Chapultepec, una obra que se realiza con el respaldo del Gobierno del Estado. Ahí, la comunidad y el alcalde agradecieron públicamente al gobernador Eduardo Ramírez por escuchar las peticiones de esta población tras las afectaciones provocadas por las lluvias en la zona.

1 de 7

Durante el recorrido, el presidente municipal también visitó el ejido San Antonio Las Chicharras, donde constató la construcción de la cancha de usos múltiples con techado e iluminación, un espacio que fortalece la convivencia y el desarrollo comunitario. Habitantes del lugar expresaron su agradecimiento por las obras que hoy el Ayuntamiento Municipal de Tapachula realiza en esta región.

La gira continuó en el ejido El Edén, donde el alcalde informó que próximamente se realizarán obras para fortalecer los servicios básicos, acciones que también se contemplan en el ejido 5 de Mayo.

“Seguimos caminando la zona media-alta, escuchando a la gente, atendiendo sus necesidades y cumpliendo con nuestra palabra. Con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, en Tapachula trabajamos con humanismo para transformar nuestras comunidades”, expresó el alcalde Yamil Melgar.