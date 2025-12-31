Refuerza Tapachula Seguridad con Operativo HUACALLI por Año Nuevo

El Objetivo es Fortalecer la Seguridad, Preservar la Paz Social y Garantizar un Cierre de Año en Orden

Diversas Corporaciones Realizan Patrullajes Preventivos, Recorridos Permanentes y Presencia Estratégica en Puntos Clave de la Ciudad

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, informó que con el objetivo de fortalecer la seguridad, preservar la paz social y garantizar un cierre de año en orden, se implementa el Operativo HUACALLI por Año Nuevo, como parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, basada en la prevención y la coordinación interinstitucional.

La Policía Municipal de Tapachula, a través de la Policía Preventiva, Policía Fronteriza y Tránsito Municipal, se suma a las acciones operativas mediante patrullajes preventivos, recorridos permanentes y presencia estratégica en puntos clave de la ciudad y la región, con el propósito de mantener el orden público, prevenir delitos y brindar certeza a la ciudadanía durante las celebraciones de Año Nuevo.



En estas labores participan de manera coordinada el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Fiscalía General del Estado, Distrito Costa-Soconusco, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL (FRIP), así como personal de Salud Municipal y autoridades migratorias, quienes realizan acciones complementarias de verificación, apoyo estratégico y seguridad periférica.El presidente municipal hizo un llamado responsable a la población a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las normas viales y, de preferencia, abstenerse del uso de pirotecnia, con el fin de prevenir accidentes y situaciones de riesgo. Con el Operativo HUACALLI, Tapachula reafirma su compromiso con la seguridad, la prevención y la paz, para que el Año Nuevo inicie con tranquilidad y bienestar para todas y todos.