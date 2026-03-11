En Teopisca, Eduardo Ramírez impulsa obras de infraestructura eléctrica y educativa

En Teopisca, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en las localidades San Isidro Chichihuistán y Nazareth, obra a la que se destinaron más de 9.8 millones de pesos; asimismo, entregó infraestructura educativa en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad Benito Juárez, con una inversión de 2.3 millones de pesos. En ese marco, el mandatario subrayó que el trabajo cercano con las comunidades permite escuchar de primera mano sus necesidades y priorizar obras que contribuyan al bienestar, la seguridad y la prosperidad de la población.