jueves, marzo 12, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEn Teopisca, Eduardo Ramírez impulsa obras de infraestructura eléctrica y educativa
Al Instante

En Teopisca, Eduardo Ramírez impulsa obras de infraestructura eléctrica y educativa

0
13

En Teopisca, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en las localidades San Isidro Chichihuistán y Nazareth, obra a la que se destinaron más de 9.8 millones de pesos; asimismo, entregó infraestructura educativa en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad Benito Juárez, con una inversión de 2.3 millones de pesos. En ese marco, el mandatario subrayó que el trabajo cercano con las comunidades permite escuchar de primera mano sus necesidades y priorizar obras que contribuyan al bienestar, la seguridad y la prosperidad de la población.

Artículo anterior
En Teopisca, Eduardo Ramírez impulsa obras de infraestructura eléctrica y educativa
Artículo siguiente
Atacan a balazos a un hombre en la colonia Los Pinos.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Atacan a balazos a un hombre en la colonia Los Pinos.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; miércoles 11 de marzo 2026.- Un hombre identificado como Alejandro “N”, de aproximadamente 40 a 45 años de edad, resultó lesionado por impactos...
Leer más

En Teopisca, Eduardo Ramírez impulsa obras de infraestructura eléctrica y educativa

Al Instante staff - 0
• Inauguró la ampliación de la red eléctrica en las localidades San Isidro Chichihuistán y Nazareth, con inversión de 9.8 mdp • Entregó infraestructura educativa en la...
Leer más

Obras y gestiones para la zona media-alta: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 11 de marzo de 2026.— En gira de trabajo por la zona media-alta de Tapachula, el alcalde Yamil Melgar visitó el cantón...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV