Atacan a balazos a un hombre en la colonia Los Pinos.

Tapachula, Chiapas; miércoles 11 de marzo 2026.-

Un hombre identificado como Alejandro “N”, de aproximadamente 40 a 45 años de edad, resultó lesionado por impactos de arma de fuego la noche de este miércoles en la colonia Los Pinos, en las inmediaciones del ejido Raymundo Enríquez, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:20 horas, cuando vecinos del sector escucharon al menos nueve detonaciones de arma de fuego en un callejón de la mencionada colonia. Al salir a verificar lo ocurrido, se percataron de que un hombre había sido atacado por sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Según versiones recabadas en el lugar, los agresores interceptaron a la víctima y abrieron fuego en repetidas ocasiones, logrando impactarlo en tres ocasiones en una de sus piernas, para posteriormente huir a gran velocidad con rumbo desconocido.

Tras el reporte al 911, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios a Alejandro “N”. Luego de estabilizarlo, fue trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.

En la escena del ataque, autoridades localizaron 9 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados como parte de las investigaciones.

Al sitio también arribaron elementos de Policía Municipal, Guardia Estatal Preventiva, Policía Estatal Fronteriza, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina, quienes implementaron un operativo de búsqueda en la zona.

Durante los recorridos de seguridad, fue localizada una motocicleta abandonada sobre la carretera que conduce a la colonia Llano La Lima, en el tramo Tapachula–Puerto Madero, la cual podría estar relacionada con el ataque.

Hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión, por lo que autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación por tentativa de homicidio, mientras continúan las indagatorias para identificar y detener a los responsables. EL ORBE/Carlos Montes