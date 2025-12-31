Mujer sufre fractura expuesta en accidente.

Tapachula, Chiapas a 31 de diciembre de 2025.- La tarde de este miércoles, a las 16:15 horas último día del año, se registró un fuerte atropellamiento sobre el par vial de la 7ª Sur, esquina con 8ª Oriente, dejando como saldo una persona gravemente lesionada y otra con crisis nerviosa.

De acuerdo con el Reporte Ciudadano, la persona atropellada fue identificada como Claudia Elizabeth “N”, de 44 años de edad, quien sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho, quedando el hueso visiblemente fuera, lo que generó alarma entre los presentes.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarla de inmediato al Hospital General, donde recibe atención médica especializada.

En el accidente se vieron involucrados dos vehículos particulares. Uno de ellos, una camioneta Nissan Frontier de color negro, cuyo conductor fue puesto a disposición de las autoridades para que se realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.

El otro vehículo involucrado fue un Volkswagen blanco, conducido por Aranza “N”, de 21 años de edad, quien señaló que logró frenar a tiempo y no impactó a la persona atropellada. La joven presentó crisis nerviosa y fue atendida en el lugar por paramédicos del Grupo SAE, sin que fuera necesario su traslado ni puesta a disposición.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal, quienes acordonaron el área y apoyaron en las labores de seguridad vial. El orbe/Carlos Montes