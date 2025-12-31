viernes, enero 2, 2026
spot_img
InicioAl InstanteAyuntamiento de Tapachula exhorta a establecimientos a respetar horario de cierre
Al Instante

Ayuntamiento de Tapachula exhorta a establecimientos a respetar horario de cierre

0
69

Tapachula, Chiapas; a 31 de diciembre de 2025.–
El H. Ayuntamiento Constitucional de Tapachula exhorta a las y los propietarios, así como a los responsables de bares, cantinas y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, a respetar el horario de cierre a partir de las 2:00 a.m., conforme a la normatividad vigente del Estado de Chiapas.

Con el objetivo de preservar el orden público, la seguridad y la sana convivencia, autoridades municipales, a través de la Secretaría de Salud Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria VII, realizarán acciones de supervisión para verificar el cumplimiento de los horarios establecidos.

El Ayuntamiento de Tapachula reitera el llamado a colaborar de manera responsable con las autoridades y a cumplir esta disposición, en beneficio de la tranquilidad, la paz social y el bienestar de las y los tapachultecos.

Ayuntamiento de Tapachula exhorta a establecimientos a respetar horario de cierre Tapachula, Chiapas; a 31 de diciembre de 2025.– El H. Ayuntamiento Constitucional de Tapachula exhorta a las y los propietarios, así como a los responsables de bares, cantinas y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, a respetar el horario de cierre a partir de las 2:00 a.m., conforme a la normatividad vigente del Estado de Chiapas. Con el objetivo de preservar el orden público, la seguridad y la sana convivencia, autoridades municipales, a través de la Secretaría de Salud Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria VII, realizarán acciones de supervisión para verificar el cumplimiento de los horarios establecidos. El Ayuntamiento de Tapachula reitera el llamado a colaborar de manera responsable con las autoridades y a cumplir esta disposición, en beneficio de la tranquilidad, la paz social y el bienestar de las y los tapachultecos.
Artículo anterior
Mujer sufre fractura expuesta en accidente.
Artículo siguiente
Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo!
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tapachula ya es parte del símbolo de Chiapas: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 30 de diciembre de 2025.– El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, reconoció y celebró la aprobación, por parte de la 69...
Leer más

Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo!

Al Instante staff - 0
Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo!
Leer más

Mujer sufre fractura expuesta en accidente.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 31 de diciembre de 2025.- La tarde de este miércoles, a las 16:15 horas último día del año, se registró...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV