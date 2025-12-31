Ayuntamiento de Tapachula exhorta a establecimientos a respetar horario de cierre

Tapachula, Chiapas; a 31 de diciembre de 2025.–

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tapachula exhorta a las y los propietarios, así como a los responsables de bares, cantinas y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, a respetar el horario de cierre a partir de las 2:00 a.m., conforme a la normatividad vigente del Estado de Chiapas.

Con el objetivo de preservar el orden público, la seguridad y la sana convivencia, autoridades municipales, a través de la Secretaría de Salud Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria VII, realizarán acciones de supervisión para verificar el cumplimiento de los horarios establecidos.

El Ayuntamiento de Tapachula reitera el llamado a colaborar de manera responsable con las autoridades y a cumplir esta disposición, en beneficio de la tranquilidad, la paz social y el bienestar de las y los tapachultecos.