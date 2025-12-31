Granizada Afectó Cafetales en Unión Juárez y Tapachula

*Extreman Precauciones en el Tacaná.

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre de 2025.- Una intensa granizada registrada en el municipio de Unión Juárez y en comunidades de la zona alta de Tapachula provocó afectaciones directas a la producción de café, informaron productores de la región del Soconusco, en Chiapas.

El fenómeno ocurrió en una etapa crítica del ciclo agrícola, cuando los cafeticultores se encuentran en las últimas semanas de cosecha.

De acuerdo con Julio César Castillo, productor e integrante de la Asociación Agrícola de Productores de Café de Calidad del Sur de Chiapas, el impacto del granizo es considerable, ya que al tratarse de un material sólido golpea los frutos maduros y los desprende de las plantas, lo que reduce tanto el volumen como la calidad del grano.



Las mayores afectaciones se registraron en las variedades robusta y arábiga, que actualmente están en plena recolección.La granizada fue más intensa en las zonas cercanas al volcán Tacaná, donde los daños son visibles en numerosas parcelas.Productores señalaron que aún se trabaja contrarreloj para evaluar el impacto total, debido a que en algunas comunidades persisten problemas de comunicación que dificultan el acceso y la recopilación de información precisa.Hasta el momento no se ha logrado cuantificar el nivel de pérdidas, lo que mantiene a los cafeticultores en un escenario de incertidumbre.A esta situación se suma la sequía registrada durante 2024, la cual ya había debilitado las plantaciones y reducido las expectativas de una buena cosecha, pese a la floración favorable que se presentó a inicios del ciclo.“Esperábamos una mayor producción por la floración, pero la sequía pasada impidió que las plantas se recuperaran adecuadamente, y ahora la granizada agrava el panorama, señalaron productores de la zona.Ante este escenario, la región cafetalera del Soconusco se mantiene en alerta y a la espera de la intervención de las autoridades, con el fin de atender las afectaciones, apoyar a los productores y garantizar la continuidad de una actividad clave para la economía local. EL ORBE/Nelson BautistaGranizada en el Volcán Tacaná Obliga a ExtremarPrecauciones a Visitantes y MontañistasUnión Juárez, Chiapas 30 de Diciembre del 2025.- Las recientes lluvias y la intensa granizada registrada en la parte alta del Volcán Tacaná han generado condiciones climáticas adversas que obligan a extremar precauciones a quienes planean ascender a esta montaña en los próximos días, advirtió Alejandro Lugo Sánchez, guía de naturaleza del municipio de Unión Juárez.De acuerdo con el especialista, durante el fin de semana y la madrugada del domingo al lunes se presentaron lluvias constantes y un marcado descenso de temperatura en la región alta del volcán, lo que derivó en una granizada de fuerte intensidad que cubrió gran parte del cráter, el domo y zonas aledañas. Aunque hasta el momento no se reportan incidentes con visitantes, señaló que el fenómeno sorprendió por su magnitud y por presentarse fuera de la temporada habitual.Lugo Sánchez explicó que, con base en reportes fotográficos de personas que se encontraban en el cráter, el espesor del hielo alcanzó entre 5 y 8 centímetros, lo que vuelve resbalosos los senderos y eleva el riesgo para quienes no cuentan con el equipo adecuado. Además, las bajas temperaturas prevalecen durante la noche y la madrugada, aun cuando el granizo comienza a derretirse durante el día.Indicó que, de manera preventiva, Protección Civil suspendió temporalmente el ascenso al volcán; sin embargo, la actividad ya fue reactivada tras la disminución del riesgo inmediato. No obstante, exhortó a los turistas a mantenerse informados sobre las condiciones del clima y a verificar cualquier ascenso en los módulos de información, oficinas de la CONANP en Cacahoatán o con guías certificados.El guía destacó que no se había registrado una granizada de esta magnitud en el Tacaná durante el mes de diciembre desde hace más de 15 años, lo que refuerza la necesidad de una mayor cultura de prevención. Finalmente, llamó a los visitantes a revisar el pronóstico del tiempo, portar equipo adecuado y priorizar la seguridad ante un clima cada vez más impredecible en la alta montaña. EL ORBE/ JC