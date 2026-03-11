Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) Informa:

En operativos interinstitucionales encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales se logró la detención cinco personas generadoras de violencia, en esta acción se logró el aseguramiento de armas y narcóticos en Ixhuatán, así como ocho personas más por delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud en Tapachula, Chenalhó y Mazatán.