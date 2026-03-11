miércoles, marzo 11, 2026
spot_img
InicioAl InstanteSecretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) Informa:
Al Instante

Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) Informa:

0
13

En operativos interinstitucionales encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales se logró la detención cinco personas generadoras de violencia, en esta acción se logró el aseguramiento de armas y narcóticos en Ixhuatán, así como ocho personas más por delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud en Tapachula, Chenalhó y Mazatán.

Artículo anterior
Detiene SSP, FGR y FGE a cinco generadores de violencia, asegura armas y narcóticos en Ixhuatán
Artículo siguiente
Hoy Miércoles !Niños Gratis!
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Ven y conoce a una de las instituciones más importantes de nuestro país.

Al Instante staff - 0
En el Pabellón Institucional podrás conocer a nuestras fuerzas armadas, ven y conoce a una de las instituciones más importantes de nuestro país. En...
Leer más

Hoy Miércoles !Niños Gratis!

Al Instante staff - 0
Leer más

Detiene SSP, FGR y FGE a cinco generadores de violencia, asegura armas y narcóticos en Ixhuatán

Al Instante staff - 0
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 11 de marzo de 2026.- El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV