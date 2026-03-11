Fuerte Choque frontal en el Libramiento Sur Oriente

Tapachula, Chiapas a 11 de marzo 2026.- Un accidente vehicular se registró alrededor de las 12:20 del día sobre el Libramiento Sur Oriente, a la altura de Sigma, donde dos vehículos particulares chocaron de frente.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Ford Figo color plata circulaba de oriente a poniente, cuando impactó de manera frontal contra un Chevrolet Spark color verde, cuyo conductor transitaba de poniente a oriente y presuntamente intentaba girar a la izquierda para incorporarse a la 11 Sur.

Tras el impacto, el Spark fue proyectado hacia la esquina, girando aproximadamente 90 grados, mientras que el Figo perdió el control y terminó en la cuneta.

En el vehículo plateado viajaba una familia, sin embargo, afortunadamente no hubo personas gravemente lesionadas. Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y valoraron a los ocupantes, quienes presentaban policontusiones leves y crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Al lugar también arribaron elementos de la Policía Estatal, Policía Fronteriza y oficiales de la Guardia Vial Preventiva, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

Autoridades señalaron que los semáforos de la zona se encontraban funcionando correctamente, por lo que se revisarán las videograbaciones del sistema C5 para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Las aseguradoras de ambos vehículos estimaron daños materiales por más de 100 mil pesos. Finalmente, una grúa realizó las maniobras para retirar las unidades, ya que el tráfico en la zona se vio afectado por aproximadamente una hora. EL ORBE/Carlos Montes