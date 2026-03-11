Detiene SSP, FGR y FGE a cinco generadores de violencia, asegura armas y narcóticos en Ixhuatán

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 11 de marzo de 2026.- El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, y el Comisario Piloto Aviador, Néstor Moisés Landeros González, informaron que derivado de un operativo interinstitucional por aire con el Black Hawk, a través de la Dirección de Transporte Aéreo y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR), Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN), lograron la detención de cinco personas por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud; y quienes también son responsables de difundir un audio con amenazas a autoridades estatales y federales en la comunidad Chapayal Grande perteneciente al municipio de Ixhuatán.



Aparicio Avendaño destacó que, durante el operativo, los detenidos manifestaron pertenecer al grupo delictivo Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y se les aseguró cinco armas largas, cinco cargadores, 129 cartuchos útiles, 16 chalecos balísticos, equipo táctico, y narcóticos, además de estar relacionados en un homicidio de una persona del sexo femenino.

Indicó que, por tales hechos, Arek “N” alías “Pequeño”, originario de Guadalajara, Julio “N” alías “Moreno” de Tuxtla Gutiérrez, Iván “N”, alías “Teto” de Guadalajara, Alejandro “N” alías “Barbas” de Guadalajara y Fernando “N” alías “Manchas” de Campeche, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen su situación jurídica conforme a derecho.

Además, se señaló que el 10 de marzo del presente año, también se logró el aseguramiento de dos personas por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en Tapachula, entre ellos Eliseo “N”, quién es presuntamente jefe regional del Cartel de Sinaloa. Y la detención de seis personas más por narcomenudeo y delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en Chenalhó, Tapachula y Mazatán.

Finalmente, el titular de la SSP resaltó que no habrá tolerancia para quienes intenten vulnerar la paz del estado, tal como lo ha instruido el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar: “Este es un mensaje claro y contundente. Nosotros no vamos a dar un paso atrás, no vamos a permitir que nadie genere violencia o que genere desestabilidad en Chiapas”.