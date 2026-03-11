miércoles, marzo 11, 2026
spot_img
InicioAl Instante¡Un sabor que tienes que probar!
Al Instante

¡Un sabor que tienes que probar!

0
16

🥭🍌 ¡Un sabor que tienes que probar!

Te invitamos a disfrutar de nuestra degustación especial de mango y plátano macho, dos de los grandes sabores de nuestra tierra.

Ven y descubre cómo nuestros productos agroindustriales se transforman en deliciosas experiencias gastronómicas en el Pabellón Agroindustrial.

📍 Pabellón Agroindustrial
🗓 Sábado 14 de marzo
⏰ 6:00 PM

Una experiencia cortesía del Instituto Gastronómico de Tapachula Master Chef, quienes compartirán estas deliciosas preparaciones para todos los asistentes.

¡Te esperamos para disfrutar juntos el sabor del campo! 🥭🍌

¡Un sabor que tienes que probar!
Artículo anterior
Gobierno de México Firma Primer Acuerdo de Colaboración Voluntaria con Google, Meta, y TikTok.
Artículo siguiente
Fuerte Choque frontal en el Libramiento Sur Oriente
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Ven y conoce a una de las instituciones más importantes de nuestro país.

Al Instante staff - 0
En el Pabellón Institucional podrás conocer a nuestras fuerzas armadas, ven y conoce a una de las instituciones más importantes de nuestro país. En...
Leer más

Hoy Miércoles !Niños Gratis!

Al Instante staff - 0
Leer más

Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) Informa:

Al Instante staff - 0
En operativos interinstitucionales encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales se logró la detención...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV