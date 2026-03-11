🥭🍌 ¡Un sabor que tienes que probar!

Te invitamos a disfrutar de nuestra degustación especial de mango y plátano macho, dos de los grandes sabores de nuestra tierra.

Ven y descubre cómo nuestros productos agroindustriales se transforman en deliciosas experiencias gastronómicas en el Pabellón Agroindustrial.

📍 Pabellón Agroindustrial

🗓 Sábado 14 de marzo

⏰ 6:00 PM

Una experiencia cortesía del Instituto Gastronómico de Tapachula Master Chef, quienes compartirán estas deliciosas preparaciones para todos los asistentes.

¡Te esperamos para disfrutar juntos el sabor del campo! 🥭🍌