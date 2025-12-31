Venta de Uva Disminuye un 30% en Comparación del Año Pasado: Comerciantes

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre de 2025.- A pocas horas de despedir el año, el mercado de la uva mantiene un movimiento constante, aunque inferior al registrado en temporadas anteriores.

Comerciantes locales informan que las ventas han disminuido cerca de un 30 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado, debido principalmente al incremento en los precios del fruto.

Pese a este panorama, la uva continúa siendo un elemento indispensable en las celebraciones de fin de año, impulsada por su significado tradicional y por los beneficios que se le atribuyen para la salud.

La comerciante Carla Fabiola señaló que el comportamiento actual del mercado es estable, aunque con retos económicos.

Explicó que el alza en los costos comenzó hace más de un mes, cuando los proveedores ajustaron sus tarifas, lo que obligó a los vendedores a modificar los precios finales.

“El kilo de uva roja se vende en 120 pesos, mientras que la verde oscila entre 140 y 150 pesos. Hay ventas, pero definitivamente el año pasado fue mejor”, comentó.

De acuerdo con la comerciante, la uva roja es la más solicitada, no solo por ser más accesible, sino por sus supuestas propiedades medicinales. En medio del aumento de casos de dengue, algunos consumidores la adquieren para fortalecer las plaquetas, especialmente la variedad con semilla, considerada por muchos como un remedio natural.

Desde la perspectiva de los consumidores, la uva conserva un valor que va más allá del costo. Para Beatriz Adriana, ama de casa, este fruto representa esperanza, fe y unión familiar.

“El momento de las doce uvas es para pedir salud, bienestar y que la familia siga unida. Es una tradición que no puede faltar”, expresó.

Además del ritual de medianoche, la uva es un ingrediente esencial en el ponche tradicional, acompañada de manzana, guayaba y tejocote.

Así, pese al encarecimiento y a la baja en ventas, las familias tapachultecas mantienen viva la costumbre de cerrar el año apostando por la salud, la convivencia y el bienestar. EL ORBE/Nelson Bautista