Genera Incertidumbre Posible Fin del IVA al 8% en la Frontera Sur

*Especialistas Advierten Impacto Directo al Consumidor.

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre de 2025.- A unas horas de que concluya el año, persiste la incertidumbre entre empresarios, contadores y consumidores de la zona fronteriza sur ante la falta de claridad sobre la continuidad del estímulo fiscal que permite aplicar una tasa reducida del 8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en lugar del 16% establecido en la ley.

Fidel Moreno de los Santos, contador público certificado en materia fiscal y socio de AFJ Consultores, explicó que la tasa del 8% no es un derecho adquirido, sino un estímulo otorgado mediante decreto presidencial, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Hasta el momento, la autoridad fiscal no ha emitido un comunicado oficial que confirme su prórroga o renovación jurídica.



1 de 2

El especialista advirtió que, de no publicarse un nuevo decreto o una ampliación explícita, a partir del primer día del próximo año se aplicaría automáticamente el 16% de IVA, lo que tendría un impacto inmediato en los precios de bienes y servicios. “El consumidor quedaría indefenso, pagando un impuesto 8% mayor”, señaló.Moreno precisó que el estímulo ha estado vigente desde 2022 y su aplicación siempre ha sido opcional para los contribuyentes, siempre que cumplan con requisitos específicos, como que la operación se realice entre residentes de la misma zona fronteriza. De lo contrario, la tasa general del 16% debe aplicarse.El contador subrayó que la decisión de renovar el estímulo recae en los legisladores federales, quienes tienen la responsabilidad de proteger la economía regional. “Ellos son los que deben velar porque el pueblo pague menos impuestos”, afirmó.Mientras tanto, el sector contable se mantiene atento a las publicaciones oficiales, ante la posibilidad de que la autoridad fiscal emita una aclaración en los próximos días o a inicios de enero.La falta de certidumbre jurídica, concluyó, genera preocupación en un contexto económico ya presionado, donde cualquier incremento fiscal termina trasladándose al consumidor final. EL ORBE/ JC