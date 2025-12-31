miércoles, diciembre 31, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalGenera Incertidumbre Posible Fin del IVA al 8% en la Frontera...
Local

Genera Incertidumbre Posible Fin del IVA al 8% en la Frontera Sur

0
2

*Especialistas Advierten Impacto Directo al Consumidor.

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre de 2025.- A unas horas de que concluya el año, persiste la incertidumbre entre empresarios, contadores y consumidores de la zona fronteriza sur ante la falta de claridad sobre la continuidad del estímulo fiscal que permite aplicar una tasa reducida del 8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en lugar del 16% establecido en la ley.
Fidel Moreno de los Santos, contador público certificado en materia fiscal y socio de AFJ Consultores, explicó que la tasa del 8% no es un derecho adquirido, sino un estímulo otorgado mediante decreto presidencial, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Hasta el momento, la autoridad fiscal no ha emitido un comunicado oficial que confirme su prórroga o renovación jurídica.

El especialista advirtió que, de no publicarse un nuevo decreto o una ampliación explícita, a partir del primer día del próximo año se aplicaría automáticamente el 16% de IVA, lo que tendría un impacto inmediato en los precios de bienes y servicios. “El consumidor quedaría indefenso, pagando un impuesto 8% mayor”, señaló.
Moreno precisó que el estímulo ha estado vigente desde 2022 y su aplicación siempre ha sido opcional para los contribuyentes, siempre que cumplan con requisitos específicos, como que la operación se realice entre residentes de la misma zona fronteriza. De lo contrario, la tasa general del 16% debe aplicarse.
El contador subrayó que la decisión de renovar el estímulo recae en los legisladores federales, quienes tienen la responsabilidad de proteger la economía regional. “Ellos son los que deben velar porque el pueblo pague menos impuestos”, afirmó.
Mientras tanto, el sector contable se mantiene atento a las publicaciones oficiales, ante la posibilidad de que la autoridad fiscal emita una aclaración en los próximos días o a inicios de enero.
La falta de certidumbre jurídica, concluyó, genera preocupación en un contexto económico ya presionado, donde cualquier incremento fiscal termina trasladándose al consumidor final. EL ORBE/ JC

Genera Incertidumbre Posible Fin del IVA al 8% en la Frontera Sur
Artículo anterior
Impulsan Trampas Artesanales Contra el Gusano Barrenador en Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Brindis Navideño de la Escuela Normal de Tuxtla Chico

Al Instante staff - 0
En un ambiente de convivencia y espíritu navideño, la Escuela Normal Experimental “La Enseñanza e Ignacio Manuel Altamirano” de Tuxtla Chico realizó su tradicional...
Leer más

Eduardo Ramírez reconoce a personal de vectores por su labor en la prevención de enfermedades

Al Instante staff - 0
Durante la entrega de estímulos económicos al personal de vectores de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció su labor humanista y solidaria en...
Leer más

Eduardo Ramírez reconoce a personal de vectores por su labor en la prevención de enfermedades

Al Instante staff - 0
• Les entregó estímulos económicos por el trabajo humanista, solidario y responsable que realizan en todo el estado y se comprometió a duplicarlo el próximo...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV