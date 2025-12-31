miércoles, diciembre 31, 2025
Impulsan Trampas Artesanales Contra el Gusano Barrenador en Chiapas

*Ganaderos de la Región.

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre de 2025.- Autoridades sanitarias y especialistas en sanidad animal presentaron una estrategia preventiva para el control del gusano barrenador del ganado, parásito conocido científicamente como Cochliomyiahominivorax, mediante la promoción, capacitación y establecimiento de trampas artesanales que permitan reducir la población de la mosca transmisora.
Durante una rueda de prensa, a nombre del maestro Virgilio Gómez Álvarez, se informó que esta iniciativa busca adelantarse a un problema que afecta gravemente al sector pecuario, al enfocarse en la atención, seguimiento, muestreo, captura y eliminación de moscas adultas en etapa reproductiva, con el objetivo de disminuir la propagación del parásito.

El médico veterinario Juan Pablo Flores Mujica, impulsor del proyecto de la “trampa artesanal”, explicó que esta herramienta permitirá, en una primera etapa, controlar la presencia de la mosca del gusano barrenador y, a mediano plazo, contribuir a su erradicación, sumándose a las acciones que se prevén para el próximo año, como la instalación de una planta procesadora de moscas estériles.
Por su parte, el médico veterinario zootecnista Ronel Aguilar Mesa, supervisor estatal del Programa de Gusano Barrenador del Ganado del CPA-SENASICA, detalló que una de las principales acciones del organismo es la vigilancia y atención inmediata de los casos reportados. Destacó la importancia de que la población notifique cualquier sospecha, ya que la falta de reporte favorece la reproducción de la mosca.
Aguilar Mesa recordó que SENASICA atiende no solo casos en ganado, sino también en animales de compañía, como perros, y puso a disposición el número telefónico 962-135-97-19 para reportes, a fin de que personal capacitado acuda al lugar y brinde atención oportuna.
Finalmente, señaló que Chiapas es uno de los Estados con mayor número de casos reportados y fue donde se detectó el primer caso a nivel nacional, lo que refuerza la urgencia de fortalecer las acciones de prevención, control y participación ciudadana para contener esta plaga que representa un riesgo sanitario y económico para la región. EL ORBE/ JC.

