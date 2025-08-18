SSP garantiza la seguridad del turismo en Puerto Arista con acciones de seguridad y proximidad social

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo a cargo del comisario jefe, Guillermo López Murúa, en coordinación con la dirección de la Guardia Estatal de Turismo y la delegación del municipio de Tonalá, llevaron a cabo acciones de seguridad y proximidad social, en Puerto Arista.

En este sentido, y con la finalidad de disfrutar de unas Vacaciones Seguras, elementos de la Guardia Estatal de Turismo mantuvieron presencia en Puerto Arista con patrullajes permanentes de vigilancia en donde a través de trípticos informativos hicieron de conocimiento al turismo local, nacional e internacional los servicios de apoyo y auxilio que de manera gratuita brindan en caso de fallas mecánicas, falta de combustible o asistencia con el número de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 0-8-9 con el fin de garantizar que su estancia sea segura.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo trabaja de manera coordinada y de manera puntual con los tres órdenes de gobierno para fortalecer, durante esta temporada vacacional, una fuerza de tarea integral que dé como resultado saldo blanco.

Con este tipo de estrategias integrales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, da cumplimiento puntual a la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de construir seguridad de manera colectiva promoviendo la confianza, la colaboración y la participación ciudadana en la prevención del delito.