lunes, agosto 18, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSSP garantiza la seguridad del turismo en Puerto Arista con acciones de...
Al Instante

SSP garantiza la seguridad del turismo en Puerto Arista con acciones de seguridad y proximidad social

0
22

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo a cargo del comisario jefe, Guillermo López Murúa, en coordinación con la dirección de la Guardia Estatal de Turismo y la delegación del municipio de Tonalá, llevaron a cabo acciones de seguridad y proximidad social, en Puerto Arista.

En este sentido, y con la finalidad de disfrutar de unas Vacaciones Seguras, elementos de la Guardia Estatal de Turismo mantuvieron presencia en Puerto Arista con patrullajes permanentes de vigilancia en donde a través de trípticos informativos hicieron de conocimiento al turismo local, nacional e internacional los servicios de apoyo y auxilio que de manera gratuita brindan en caso de fallas mecánicas, falta de combustible o asistencia con el número de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 0-8-9 con el fin de garantizar que su estancia sea segura.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo trabaja de manera coordinada y de manera puntual con los tres órdenes de gobierno para fortalecer, durante esta temporada vacacional, una fuerza de tarea integral que dé como resultado saldo blanco.

Con este tipo de estrategias integrales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, da cumplimiento puntual a la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de construir seguridad de manera colectiva promoviendo la confianza, la colaboración y la participación ciudadana en la prevención del delito.

SSP garantiza la seguridad del turismo en Puerto Arista con acciones de seguridad y proximidad social
Artículo anterior
Vivienda para el Bienestar: 1.5 Millones de Beneficiarios con Quitas, Condonaciones y Liquidaciones a Créditos FOVISTE e INFONAVIT
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Vivienda para el Bienestar: 1.5 Millones de Beneficiarios con Quitas, Condonaciones y Liquidaciones a Créditos FOVISTE e INFONAVIT

Al Instante staff - 0
ADELANTO MAÑANERA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR: 1.5 MILLONES DE BENEFICIADOS CON QUITAS, CONDONACIONES Y LIQUIDACIONES A CRÉDITOS FOVISSSTE E INFONAVIT * “El objetivo es generar acceso...
Leer más

SSP en coordinación ciudadana recupera espacios públicos con “Tequio Preventivo” en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Unidad de...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a dos personas con presunta marihuana en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV