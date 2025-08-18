SSP garantiza la seguridad del turismo en Puerto Arista con acciones de seguridad y proximidad social

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo a cargo del comisario jefe, Guillermo López Murúa, en coordinación con la dirección de la Guardia Estatal de Turismo y la delegación del municipio de Tonalá, llevaron a cabo acciones de seguridad y proximidad social, en Puerto Arista.
En este sentido, y con la finalidad de disfrutar de unas Vacaciones Seguras, elementos de la Guardia Estatal de Turismo mantuvieron presencia en Puerto Arista con patrullajes permanentes de vigilancia en donde a través de trípticos informativos hicieron de conocimiento al turismo local, nacional e internacional los servicios de apoyo y auxilio que de manera gratuita brindan en caso de fallas mecánicas, falta de combustible o asistencia con el número de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 0-8-9 con el fin de garantizar que su estancia sea segura.
Con este tipo de estrategias integrales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, da cumplimiento puntual a la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de construir seguridad de manera colectiva promoviendo la confianza, la colaboración y la participación ciudadana en la prevención del delito.