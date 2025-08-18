lunes, agosto 18, 2025
Caen 50 % Venta de Mariscos en Mercados de la Ciudad

*A Pesar de la Temporada Vacacional las Ventas no Repuntan.
* Comerciantes Consideran que una de las Causas es la Poca Afluencia Turística en el Puerto y Restaurantes.

Tapachula, Chiapas; 17 de Agosto de 2025.- La venta de pescados y mariscos en Tapachula ha registrado una caída alarmante del 50%, reportan comerciantes de los principales mercados de la Ciudad. A pesar de encontrarse en temporada alta, por periodo vacacional, locatarios advierten que el movimiento comercial es considerablemente menor al de años anteriores.
Luis Ángel Aguilar García, encargado de una pescadería local, señala que incluso durante los fines de semana, cuando históricamente se registra mayor demanda, el flujo de clientes ha disminuido drásticamente.

«Los sábados y domingos solían ser buenos días, pero ahora las ventas han bajado hasta un 60% en comparación con temporadas anteriores», expresó el comerciante.
Entre los factores que explican este descenso, menciona el reciente desabasto de gasolina, que afectó la movilidad de consumidores, así como la limitada promoción turística, lo que ha reducido la afluencia a zonas costeras y restaurantes.
“Este periodo vacacional está siendo muy flojo para quienes tienen palapas o restaurantes en el Puerto. Tapachula ha dejado de atraer visitantes como antes, en gran parte por el abandono institucional”, afirmó.
Además, los comerciantes enfrentan retos estructurales en los mercados, como condiciones insalubres e inseguridad. Destacó que, aunque los precios se han mantenido estables respecto al año pasado, los consumidores perciben los espacios como poco seguros y mal atendidos.
“La limpieza en los mercados deja mucho que desear. Lugares como el Sebastián o el San Juan necesitan atención urgente; eso también aleja a la clientela”, agregó.
La situación representa un golpe económico para cientos de familias que dependen del comercio de productos del mar. EL ORBE/Nelson Bautista

