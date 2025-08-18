Productores de Maíz Enfrentan Plaga y Sequía en el Soconusco

*Sanidad Vegetal Monitorea y Combate Esta Problemática.

Tapachula, Chiapas; 17 de Agosto del 2025.- Aparte de la sequía, los productores de la región Costa-Soconusco enfrentan diferentes plagas, que surgen de manera repentina en esta zona, por lo que autoridades de sanidad vegetal realizan acciones de monitoreo para el combate de las plagas.

En entrevista, Santiago Antonio Niño, Representante Tesorero del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, explicó que las acciones son permanentes a través de las Asociaciones y las Juntas Locales, lo que a su consideración ha disminuido la presencia de algunas plagas.

“No descartamos la posibilidad de que nuevas plagas estén llegando y se están empezando a monitorear y combatir. Como, por ejemplo, el año pasado no estaba considerado como plaga lo que es el ‘falso medidor’ en la zona alta del Estado, estuvo pegando muy fuerte a los productores de maíz y a los productores de pasto, pero se está trabajando sobre eso”, comentó.

El origen de las plagas -dijo- siempre ha estado permanentes en la naturaleza, pero no se habían desarrollado así en magnitud grande. Como por ejemplo la langosta, que desde siempre está, pero hay temporadas que proliferan.

En cuanto el “falso medidor” (gusano), manifestó que es una plaga que afecta los cultivos de maíz, porque se comen todas las hojas, el cogollo, así como se come el pasto, dejando seco totalmente. Por lo que se le tiene que combatir rápidamente.

“Esta plaga está controlada, dijo, y en la región Costa no hay falso medidor, únicamente se ha detectado su presencia en la frailesca”.

Apuntó que para poder controlarlo se utilizan fungicidas y plaguicidas, sobre todo cipermetrina. Ya que desafortunadamente no existía un programa exclusivo para eso, y se está haciendo todo lo posible para coadyuvar con los productores. EL ORBE/ JC