Constantes Apagones Generan Daños a Electrodomésticos

* Ciudadanos Exhortan a la CFE a Revisar Infraestructura.

Tapachula, Chiapas; 17 de Agosto de 2025.- Los frecuentes apagones y picos de voltaje en esta Ciudad han encendido la preocupación entre los ciudadanos, no solo por la interrupción del servicio eléctrico, sino por los daños irreversibles que están provocando en electrodomésticos esenciales.
La situación ha generado un fuerte impacto en la economía de muchas familias, que además se sienten desprotegidas ante la falta de mecanismos eficaces para reclamar.
Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, expresó su preocupación por esta problemática que va en aumento.
“Cuando regresa la luz muchas veces lo hace con una sobrecarga que afecta seriamente aparatos como refrigeradores, televisores y otros equipos. Esto golpea directamente el bolsillo de las familias tapachultecas”, denunció.
Scott Ramos hizo un llamado enérgico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que atiendan de inmediato esta situación. “Exhortamos a que se revise y actualice la infraestructura eléctrica. Muchos transformadores y redes en las calles ya están obsoletos y podrían ser la causa de estas fallas”, señaló. EL ORBE/Nelson Bautista

