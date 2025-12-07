Sector Empresarial de Cacahoatán Impulsa Turismo en Temporada Decembrina

* Con el Objetivo de Reactivar la Economía Local.

Cacahoatán, Chiapas; 6 de Diciembre de 2025.- Sin esperar incentivos ni campañas institucionales, el sector empresarial de Cacahoatán ha tomado las riendas de la promoción turística rumbo a la temporada decembrina.

Comerciantes, prestadores de servicios y representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) delegación local han organizado por cuenta propia una estrategia para atraer visitantes, especialmente del vecino país Guatemala, con el objetivo de reactivar la economía local y consolidar a la frontera sur como un destino seguro y atractivo.



Luis Fernando López Guillén, presidente de CANACO Cacahoatán, destacó que los 42 negocios afiliados han invertido en capacitación, mejoras de servicio y promoción directa para recibir a los turistas con calidad y profesionalismo. Subrayó que la formalidad de los comercios es un sello distintivo del sector y un factor clave para generar confianza en quienes cruzan la frontera para consumir, descansar o recorrer los atractivos naturales del municipio.A falta de campañas gubernamentales, el empresariado ha centrado su estrategia en la difusión de la riqueza natural de Cacahoatán. Entre los principales puntos promovidos se encuentra el ejido Benito Juárez El Plan, una zona de alta biodiversidad situada a solo 15 minutos de la cabecera municipal, donde es posible avistar tucanes, pavones y quetzales, además de realizar actividades de senderismo y ecoturismo.También se impulsa la ruta de ascenso al Volcán Tacaná por el lado de Cacahoatán, considerada una experiencia ideal para el turismo de aventura.El circuito de cascadas locales -como la Cascada del Águila (La Sirena), Sangre de Tacaná y Agua Caliente- ha sido incorporado a la oferta turística empresarial, aprovechando que en los últimos años diversos tramos carreteros han sido mejorados, lo que facilita el acceso para visitantes que buscan naturaleza y descanso.Como parte de su esfuerzo por elevar la calidad del servicio, empresarios del ramo restaurantero, hotelero y de servicios contrataron de manera independiente cursos de primeros auxilios y uso de extintores, impartidos este lunes por especialistas de Protección Civil de Tapachula.Con esta capacitación, aseguran, se fortalecen las condiciones de seguridad para los visitantes.El llamado del sector empresarial es claro: Cacahoatán está listo para recibir turismo nacional y guatemalteco gracias al trabajo de sus propios emprendedores y comerciantes, quienes continúan apostando por el desarrollo local.A solo cinco minutos de la frontera, el municipio espera una temporada decembrina activa, ordenada y en paz, fruto del esfuerzo colectivo de una comunidad empresarial que ha decidido no esperar a que las autoridades promuevan lo que ellos mismos están dispuestos a defender: su economía y su futuro. EL ORBE/ Nelson Bautista