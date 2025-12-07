Reconoce Yamil Melgar un año de Transformación en la Nueva Era de Chiapas

* El Edil de Tapachula Destacó que uno de los Mayores Avances de la Administración del Gobernador Eduardo Ramírez es en Materia de Seguridad



Tapachula, Chiapas.- En el marco del primer año de Gobierno del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, reconoció que este periodo ha significado el inicio firme de una Nueva Era para Chiapas, donde la palabra empeñada se ha convertido en resultados tangibles para el pueblo.

Destacó que uno de los avances más sensibles para la población es la transformación en materia de seguridad, que hoy se refleja en mayor tranquilidad, mejor percepción ciudadana y en la recuperación de la confianza social, particularmente en Tapachula.

Melgar subrayó que este primer año sienta las bases de los cinco años que vienen, en los que se consolidarán los polos de desarrollo, se impulsará mayor infraestructura, más obras estratégicas, inversión productiva y un crecimiento ordenado que impactará directamente en la calidad de vida de las familias chiapanecas.

“Hoy celebramos un año de gobierno, pero también celebramos que hay rumbo, hay visión y hay resultados. La transformación ya inició y lo mejor aún está por venir”, expresó.

Finalmente, refrendó el respaldo del Ayuntamiento de Tapachula al proyecto del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, convencido de que la Nueva Era continuará dando frutos para Chiapas y para Tapachula.