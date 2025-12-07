Peregrinaciones Guadalupanas Llenan de Fe el Santuario Diocesano de Tapachula

* Se Espera la Llegada de al Menos 30 mil Fieles.

Tapachula, Chiapas; 6 de Diciembre del 2025.- En el marco del docenario guadalupano, el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe vive días de profunda devoción y creciente participación de fieles. El responsable del recinto, Agripino Méndez Victorio, informó que desde el 30 de noviembre comenzaron las actividades con el tradicional “gallo motorizado”, una peregrinación comunitaria que abre las festividades en honor a la Virgen Morena.



El 1 de diciembre se llevó a cabo la coronación anual de la Virgen, que este año correspondió al Instituto Cumbres. A lo largo de los días siguientes han participado diversos colegios católicos y se espera la llegada de más instituciones educativas, empresas y grupos familiares que mantienen viva una tradición que une a generaciones enteras. Aunque no existe una regla establecida, los colegios han asumido un papel protagónico en la coronación, fortaleciendo la participación juvenil y escolar en estas celebraciones.De acuerdo con Méndez Victorio, la afluencia aumenta especialmente los fines de semana y durante los días previos al 12 de diciembre. El templo tiene capacidad para mil personas sentadas, pero en múltiples ocasiones ha sido rebasado por fieles que permanecen de pie para participar en las misas y peregrinaciones. Se estima que desde el inicio del docenario han acudido alrededor de 10 mil personas, y se espera que al menos 30 mil más lleguen para la fiesta mayor.El sacerdote destacó que, durante sus tres años al frente del Santuario, ha observado un notable crecimiento en la devoción hacia la Virgen María. Pese a que la remodelación del templo y la pandemia redujeron la afluencia en el pasado, hoy la presencia de fieles es cada vez más visible y constante.Sobre la llegada de devotos guatemaltecos, explicó que aunque la presencia se intensifica principalmente los días 11 y 12 de diciembre, se mantiene la tradición de que peregrinos del vecino país crucen la frontera para honrar a la Virgen. A ello se suman las antorchas provenientes de otros municipios del estado, muchas de las cuales pasan por el Santuario para recibir la bendición antes de continuar su recorrido.Finalmente, Méndez Victorio extendió una invitación abierta a toda la comunidad para vivir estas festividades con un corazón dispuesto a la fe y a la esperanza. Recordó que la figura de la Virgen de Guadalupe -representada con el listón que anuncia la espera del Niño Dios- llama a prepararse espiritualmente en este tiempo de Adviento para que Jesús “nazca en el corazón de cada uno”, animando a buscar la paz y la conversión personal. EL ORBE/ JC