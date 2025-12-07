domingo, diciembre 7, 2025
Nueva Fiscal de la República Ante una Oportunidad y un Reto Mayúsculo: Abogados

Tapachula, Chiapas; 6 de Diciembre del 2025.- “La designación de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) abre un capítulo complejo para el sistema de procuración de justicia en México”.
Así lo afirmó el doctor en Ciencias Jurídicas, Manuel de Jesús Márquez González, quien considera que la salida de Alejandro Gertz Manero era inevitable debido a su falta de resultados y su incapacidad para responder a casos de alto impacto nacional. Recordó que quedaron pendientes investigaciones como el huachicol fiscal, el escándalo de Segalmex, presuntos vínculos del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y otros casos que, pese a su relevancia, nunca avanzaron. “El fiscal de la nación dejó de ser el persecutor del delito para convertirse en un actor distraído y selectivo”, señaló.
El académico exhorta a la nueva fiscal a cumplir su propio mensaje de cero tolerancia a la impunidad: “El pueblo ya no aguanta más. La impunidad se volvió una forma de gobierno. Y Morena, igual que los partidos anteriores, no ha respondido al hartazgo social”. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

Combustible Robado y Factureros, en la Mira de la FGR de Godoy
