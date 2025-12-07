Tapachultecos Emprendedores Apuestan por el Crecimiento y la Creación de MiPYMES

Tapachula, Chiapas; 06 de Diciembre de 2025.- En un contexto donde la economía nacional enfrenta serios retos, Tapachula se erige como un ejemplo de resiliencia empresarial. La reciente apertura de una nueva sucursal de una reconocida tintorería y lavandería en la ciudad -“Tintorerias Max”- es un testimonio del compromiso de los emprendedores locales por contribuir al desarrollo económico de Chiapas y la región fronteriza.

Con la creación de seis empleos directos y una cadena de trabajo indirecto que incluye servicios de transporte y mensajería, estos empresarios demuestran que, a pesar de las adversidades, es posible generar oportunidades.

La franquicia, que cumple con estrictas certificaciones, ofrece servicios de calidad en desmanchado, lavado y doblado, destacando la importancia de mantener estándares altos en un mercado competitivo.

TintoreriaMax se encuentra en la 9ª. Norte entre Central Oriente y Primera Oriente, Colonia Centro Tapachula.

Los precios accesibles reflejan un entendimiento profundo de las necesidades de la comunidad, lo que permite a los consumidores valorar sus prendas adecuadamente.

Sin embargo, este esfuerzo no está exento de críticas hacia la falta de visión de los políticos. Mientras los empresarios arriesgan su capital humano y económico, el apoyo institucional sigue siendo escaso. Según datos del INEGI, las MiPYMES representan el 99.8% de las unidades económicas en México y generan el 72% de los empleos, evidenciando su papel crucial en la economía nacional.

Es imperativo que los líderes políticos reconozcan y apoyen a quienes realmente están sacando adelante al país: los emprendedores.

La falta de políticas efectivas y el desinterés por fomentar un ambiente propicio para el crecimiento empresarial son obstáculos que deben ser superados.

Tapachula, con su espíritu emprendedor, demuestra que el camino hacia la recuperación económica está en manos de sus ciudadanos, quienes, con esfuerzo y dedicación, continúan construyendo un futuro mejor. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.