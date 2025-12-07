Poder Judicial del Estado dicta sentencia condenatoria a responsables del delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de tres personas del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, cometido en agravio de dos hombres con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Villa Corzo, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Villaflores resolvió imponer a Ángel “N”, Julián «N» y a Ricardo «N» una pena de 23 años y cuatro meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, encabezado por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, pronta e imparcial.