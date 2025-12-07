lunes, diciembre 8, 2025
Reconoce magistrado Juan Carlos Moreno Guillén la invaluable labor y liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez

Desde la capital chiapaneca, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió al Primer Informe del gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar.

Durante este acto, la sociedad chiapaneca mostró su respaldo y reconocimiento al Ejecutivo Estatal, celebrando los logros alcanzados bajo su liderazgo y mediante el trabajo coordinado entre las distintas instituciones, acciones que han contribuido a fortalecer la paz y la estabilidad en Chiapas.

En este contexto, Moreno Guillén reconoció la responsabilidad, el respeto y el amor a Chiapas que caracterizaron este primer año de administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, valores que han sido impulso para los avances reflejados en el desarrollo del estado, en la redignificación de los pueblos originarios y en el bienestar de todas las familias chiapanecas.

Finalmente, el magistrado presidente Moreno Guillén reafirmó el compromiso del Poder Judicial de continuar trabajando con imparcialidad, transparencia y cercanía con la ciudadanía, contribuyendo al fortalecimiento de una justicia con humanismo.

