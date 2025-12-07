Reconoce magistrado Juan Carlos Moreno Guillén la invaluable labor y liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez

Desde la capital chiapaneca, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió al Primer Informe del gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar.
Durante este acto, la sociedad chiapaneca mostró su respaldo y reconocimiento al Ejecutivo Estatal, celebrando los logros alcanzados bajo su liderazgo y mediante el trabajo coordinado entre las distintas instituciones, acciones que han contribuido a fortalecer la paz y la estabilidad en Chiapas.
Finalmente, el magistrado presidente Moreno Guillén reafirmó el compromiso del Poder Judicial de continuar trabajando con imparcialidad, transparencia y cercanía con la ciudadanía, contribuyendo al fortalecimiento de una justicia con humanismo.