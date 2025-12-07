Empresarios de Cacahoatán Exigen Operativos Viales para Frenar Accidentes en Temporada Decembrina

• La mayoría de los accidentes son protagonizados por jóvenes en motocicletas; denuncian.

Tapachula, Chiapas, 7 de diciembre de 2025.– Ante el creciente número de accidentes vehiculares en la región, especialmente los protagonizados por jóvenes motociclistas, el empresario óptico Miguel Ángel Pérez Ortega hizo un llamado urgente a las autoridades y a la ciudadanía para reforzar los operativos de vialidad y promover una mayor cultura de responsabilidad al conducir.

El propietario de Óptica Angie, ubicado en Cacahoatán, señaló que la imprudencia al volante se ha convertido en un problema crítico, particularmente durante el mes de diciembre, cuando comercios y mercados se encuentran abarrotados. EL ORBE/ Mesa de Redacción.