Fiscalías de Chiapas y Guerrero aprehenden a presunto responsable de secuestro y objetivo prioritario

– Por hechos ocurridos en febrero de 2011 en Tapachula

La Fiscalía General del Estado, en colaboración con la Fiscalía del Estado de Guerrero ejecutaron un mandamiento judicial en contra de José “N”, alias «El Tibe», como presunto responsable del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en agravio de una persona de sexo masculino de identidad reservada, por hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, el 8 de febrero de 2011.

De acuerdo con la información que obra en la carpeta de investigación, la víctima fue privada de su libertad por sujetos armados cuando ingresaba a su oficina, quienes lo obligaron a abordar un vehículo.

Posteriormente, los agresores se comunicaron con los familiares para exigir la cantidad de 3 millones de pesos por su liberación, pero fue rescatado por agentes de investigación de la FGE.

Cabe mencionar, que derivado de actos de investigación, se corroboró que el indiciado participó en los hechos y, presuntamente, es miembro de una organización criminal.

El inculpado quien es considerado el objetivo prioritario número 64, fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, para que defina su situación legal.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.