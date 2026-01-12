Eduardo Ramírez Inicia 2026 con Obras Para Tapachula: Yamil Melgar

* Para Impulsar el Desarrollo del Municipio.

Tapachula, Chiapas, 11 de enero de 2026.– En su primera gira de trabajo de 2026 por Tapachula, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, llegó con obras y acciones que representan buenas noticias para las familias tapachultecas, acompañado por el presidente municipal, Yamil Melgar, con quien mantiene una coordinación cercana para impulsar el desarrollo del municipio.

Durante esta gira, el gobernador inauguró nuevas aulas en el Colegio de Bachilleres CEMSaD 255 y en la Escuela Secundaria Técnica Pesquera No. 72, en Puerto Madero, fortaleciendo la educación y ampliando las oportunidades de aprendizaje para las y los estudiantes de esta zona costera. “La educación es la base para transformar Chiapas y Tapachula es una prioridad”, expresó el gobernador.

Asimismo, se inauguró la rehabilitación del Libramiento Sur de Tapachula, una obra clave que mejora la movilidad, fortalece la actividad económica y contribuye al orden urbano. Estas acciones se suman a la estrategia integral de seguridad encabezada por el Gobierno del Estado para consolidar la paz y la seguridad en Tapachula.

Al respecto, el presidente municipal, Yamil Melgar, agradeció el respaldo del gobernador y reconoció su compromiso con el municipio. “Estas obras reflejan una voluntad clara de transformar y de seguir consolidando la paz en nuestro querido Tapachula, Chiapas”, afirmó. Boletín oficial