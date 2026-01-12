Iniciativa Fomenta la Cultura Cafetalera en Tapachula

* Pretende Transformar a los Consumidores Habituales en Conocedores del Café.

Tapachula, Chiapas 11 de enero de 2026.- Con el objetivo de elevar el nivel de consumo y fortalecer la cultura del café en la región, la cafetería Tierra Sagrada anunció la realización del taller “Guía Práctica para Preparar Café desde Casa”, una capacitación dirigida a quienes buscan comprender y perfeccionar la preparación de esta bebida desde una perspectiva artesanal y consciente.

La iniciativa pretende transformar a los consumidores habituales en conocedores del café, enseñándoles a identificar granos de calidad, reconocer sus características y dominar métodos de extracción que resaltan los perfiles de sabor.

Eimar Velázquez Mazariegos, encargado de Tierra Sagrada, explicó que tras más de 12 años de impulsar la cultura cafetalera en Tapachula mediante diplomados y actividades formativas, han observado un creciente interés del público por profesionalizar su consumo cotidiano.



1 de 2

Existe un gran esfuerzo detrás de cada grano, desde el productor hasta el tostador. La última etapa está en manos del consumidor o barista, quien debe saber preparar adecuadamente el café para honrar todo ese trabajo, destacó.Uno de los ejes principales del taller será la correcta identificación de la calidad del grano.Señaló que el consumo de café con defectos como granos quebrados o afectados por plagas no solo impacta negativamente en el sabor, sino que también puede afectar la salud.En contraste, un café bien seleccionado aporta antioxidantes y energía natural.El curso tendrá una duración total de 12 horas y abordará distintos métodos de extracción que actualmente marcan tendencia a nivel mundial, entre ellos el Chemex y V60, ideales para obtener bebidas limpias y aromáticas, el sifón japonés, que combina precisión técnica y estética, y la AeroPress, reconocida por su versatilidad y practicidad, especialmente entre viajeros y amantes de la aventura.La capacitación se realizará los días 13, 14 y 15 de enero, en un horario de 4:00 a 8:00 de la tarde, en las instalaciones de Tierra Sagrada. Debido a su carácter práctico, el cupo estará limitado a seis participantes por grupo, lo que permitirá una atención personalizada.Las personas interesadas en participar pueden solicitar informes e inscribirse al 962 124 00 50. EL ORBE/Nelson Bautista