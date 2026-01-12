lunes, enero 12, 2026
spot_img
Poder Judicial del Estado dicta sentencia a responsable del delito de Homicidio Calificado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el año 2025 en el municipio de Larráinzar, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal resolvió imponer a Fredi “N” una pena de 25 años de prisión y el pago de la reparación del daño. Así mismo, se determinó no concederle ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y accesible, que garantice que los delitos cometidos en agravio de las y los chiapanecos no queden impunes.

La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados: Claudia Sheinbaum
Conferencia de prensa matutina. Lunes 12 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum
