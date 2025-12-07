Durante su mensaje en el Primer Informe de Gobierno, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar expresó un reconocimiento especial al magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, destacando la afinidad de visiones, que ha permitido trabajar de manera coordinada por la paz, la justicia y el bienestar del estado.

En sus palabras se reflejó también la cercanía institucional y la certeza en una conducción responsable desde el Poder Judicial, remarcando la labor de las y los jueces y magistrados de Chiapas en el fortalecimiento de la paz.