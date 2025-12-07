lunes, diciembre 8, 2025
spot_img
InicioAl InstanteCafeticultores Exigen Reparación Urgente de la Deteriorada “Ruta del Café”
Al Instante

Cafeticultores Exigen Reparación Urgente de la Deteriorada “Ruta del Café”

0
21

• El mal estado de vialidades encarece y retrasa el traslado de la cosecha del aromático grano; señalan.

Tapachula, Chiapas, 7 de diciembre de 2025.– Productores de la región de El Progreso hicieron un llamado urgente a las autoridades ante el avanzado deterioro de la carretera conocida como la Ruta del Café, vía fundamental para la movilidad de miles de habitantes y para la economía local.

Marco Antonio Suárez Vargas, representante de los cafeticultores, advirtió que el mal estado del camino está encareciendo y retrasando el traslado de la cosecha en plena temporada alta. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Maiceros del Soconusco Exigen Dictamen de Afectaciones para Acceder a Apoyos
Artículo siguiente
Primer Informe de Gobierno, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Chiapas en paz: Eduardo Ramírez

Al Instante staff - 0
• Al rendir su Primer Informe de Gobierno ante el pueblo, aseguró que a un año de trabajo se cumple la palabra empeñada, reafirmando que...
Leer más

En Tapachula reconocemos el 1er año de gobierno que encabeza Eduardo Ramírez

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 7 de diciembre de 2025. El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció el trabajo realizado por el gobernador del estado, Eduardo...
Leer más

Reconoce magistrado Juan Carlos Moreno Guillén la invaluable labor y liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez

Al Instante staff - 0
Desde la capital chiapaneca, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió al...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV