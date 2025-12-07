Cafeticultores Exigen Reparación Urgente de la Deteriorada “Ruta del Café”

• El mal estado de vialidades encarece y retrasa el traslado de la cosecha del aromático grano; señalan.

Tapachula, Chiapas, 7 de diciembre de 2025.– Productores de la región de El Progreso hicieron un llamado urgente a las autoridades ante el avanzado deterioro de la carretera conocida como la Ruta del Café, vía fundamental para la movilidad de miles de habitantes y para la economía local.

Marco Antonio Suárez Vargas, representante de los cafeticultores, advirtió que el mal estado del camino está encareciendo y retrasando el traslado de la cosecha en plena temporada alta. EL ORBE/ Mesa de Redacción.