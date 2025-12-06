ARIES: (21 marzo-20 abril) Hoy te muestras como un líder nato, donde la fuerza de tu voz y tus propuestas es incuestionable, influyendo positivamente en tu entorno.
TAURO: (21 abril-20 mayo) Antes de despedir este año, es esencial que te tomes el tiempo para replantear la profunda transformación que requiere tu personalidad; para nuevas maneras de abordar tu realidad.
GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) La consideración minuciosa te permite entender lo que ahorita conviene adaptar, integrar o hacer parte de tu estrategia para ir caminando en sintonía con el tiempo.
CÁNCER: (22 junio-22 julio) La retrospectiva minuciosa a tu pasado te permite entender muy bien aquellos hechos que han tenido un gran impacto sobre las enseñanzas que ahora son de gran utilidad.
LEO: (23 julio-22 agosto) Sentirás una buena vibración, donde la conexión se verá reflejada en excelentes momentos compartidos, pero también podrán surgir diferencias y roces.
VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Una buena organización para realizar una compra que te atraiga la satisfacción de una comodidad, sobre todo, que evada cualquier tipo de deuda.
LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Captas por medio de tu sentido de la vista una fuerte atracción que surge con un interés y está visiblemente acompañado por atenciones que muestran conquista.
ESCORPIÓN: (23 octubre-21 noviembre) Podrás detectar aquello que, bajo tus propias acciones y decisiones, te ha perjudicado, y tendrás la determinación para renunciar a seguir actuando.
SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Vibras alto para lograr confiar plenamente en que eres capaz de sacar adelante retos laborales, solicitudes sobre tus servicios o la participación activa.
CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Una fuerte corazonada podrá alertarte de aquello que requieres evitar, sortear o prestar mayor atención sobre las afectaciones que pueden traer.
ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Es indispensable una organización estricta sobre todas tus actividades para que no vayas a pasar desapercibido lo que realmente requieres hacer.
PISCIS: (20 febrero-20 marzo) No te detendrás ante cualquier situación, porque tienes la visibilidad de lo que requieres para sentirte alegre. Estás dispuesto a la conservación de tu optimismo. SUN