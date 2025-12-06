Se Realiza el Sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026

Encabezó el Evento Junto al Presidente de EEUU, Donald Trump, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney

——

Los Mandatarios Acordaron Fortalecer la Seguridad en los Tres Países Anfitriones

——

Participarán 48 Selecciones Nacionales en un Formato de 12 Grupos de Cuatro Equipos Cada uno

*LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ASISTIÓ A LA CEREMONIA, DONDE MANIFESTÓ EL ORGULLO DE LOS MEXICANOS DE ALBERGAR POR TERCERA VEZ EN LA HISTORIA LA COPA DEL MUNDO.

Washington, D. C., Estados Unidos, 5 de diciembre de 2025.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en el Sorteo Copa Mundial FIFA 2026 en el que se definió que la Selección Mexicana será cabeza de serie del Grupo A y jugará contra las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de la eliminatoria de repechaje entre Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte y República Checa.

“Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial: Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, destacó en el evento que se celebró en el Centro Kennedy de Washington, D. C., Estados Unidos.

En el sorteo estuvieron presentes los mandatarios de los tres países anfitriones de la justa mundialista: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Can

1 de 3

adá, Mark Carney.México —primer país en la historia en ser por tercera ocasión sede de un mundial— albergará trece encuentros en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco y en Monterrey, Nuevo León, entre ellos, el partido inaugural de la competición entre México y Sudáfrica, que se disputará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, convirtiéndose en el único estadio en ser sede de tres aperturas mundialistas.La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, será la primera en la historia en la que participarán 48 selecciones nacionales en un formato de 12 grupos de cuatro equipos.Además, en México se llevará a cabo el Mundial Social 2026, a través de 177 Fiestas México 2026; 5 mil actividades y rutas; la realización de tres Récords Guinness; acciones dentro del programa Nuestra grandeza cultural; 74 Mundialitos y copas de distintas categorías; mil 483 actividades de Vive saludable, juega feliz; un mundialito de robótica; 4 mil 208 recuperaciones de canchas y rescate de espacios públicos; así como 10 mil 631 murales de arte urbano. Boletín OficialFortalecen Seguridad en Frontera Ante Mundial 2026Las Fuerzas Armadas de México y el Comando del Norte de los Estados Unidos realizaron un entrenamiento conjunto para identificar amenazas en la frontera entre ambos países y fortalecer las capacidades de seguridad durante eventos de alta relevancia, como el Mundial de futbol 2026.En las instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar), en la Ciudad de México, personal de la Armada, Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y del Comando Norte, llevaron a cabo el ejercicio del Sistema de Conciencia Ampliada de Dominio (EDA, por sus siglas en inglés).Se trata de un adiestramiento para formar analistas que emplearán una plataforma digital que permite identificar desafíos que amenacen la seguridad en la frontera de México y los Estados Unidos.«Esta herramienta contribuye a impulsar la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de México y de E.U.A., para fortalecer las capacidades de seguridad durante eventos de alta relevancia, como la «Copa Mundial 2026», informó la Semar.Mediante un mensaje en la red social X, la Secretaría de Marina aseguró que el «entrenamiento alcanzó los objetivos establecidos, orientados al fortalecimiento de la seguridad regional bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos».El ejercicio EDA se realizó del 20 de octubre al 7 de noviembre de 2025, en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral (BMCR, por sus siglas en inglés), indicó la dependencia. SUN