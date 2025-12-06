sábado, diciembre 6, 2025
Presentan a la Nueva Directiva y Candidatas a Reina de la Expo Feria Tapachula

Emilio Barrios Solano Asume Presidencia de la Organización Para la Tradicional Fiesta de Tapachula.
El Alcalde Yamil Melgar Atestiguó el Evento, del Cual Auguró que Será un Éxito

El Consejo Directivo de la Expo Feria Tapachula (EFT), dio a conocer al nuevo presidente de la fiesta tradicional, Emilio Barrios Solano, y a las once aspirantes a portar la corona de la feria 2026, que se desarrollará del 6 al 15 de marzo próximo.
Al entregar la estafeta al nuevo presidente del Consejo Directivo, Antonio D’Amiano Gregonis, agradeció a los medios de comunicación y la sociedad el apoyo otorgado durante su gestión al frente de la fiesta más esperada en toda la región.

Refrendó su apoyo a la encomienda que inicia Emilio Barrios Solano, y destacó que la feria de Tapachula es un escaparate importante para el desarrollo comercial, empresarial y de entretenimiento.
Por su parte, Emilio Barrios Solano, agradeció la presencia del alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, y se comprometió a que en esta nueva ERA, la Expo Feria Tapachula será el mejor escenario para demostrar a Chiapas y México que está ciudad tiene potencial.
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, felicitó a Emilio Barrios Solano por su nueva encomienda y refrendó su apoyo para que la EFT 2026, siga fortaleciéndose como la feria más importante de la región.
Dijo que la fiesta tapachulteca, es esperada no sólo por los chiapanecos sino por los hermanos de Guatemala Centroamérica que encuentran en la EFT, el lugar idóneo para iniciar negocios, para entretenerse sanamente y para conocer más sobre la cultura chiapaneca y mexicana.
Al felicitar a Antonio D’AmianoGregonis por su desempeño al frente de la EFT, Yamil Melgar Bravo, sostuvo que se coordinarán acciones para que la EFT 2026 sea un éxito.
A su vez Angie I, reina de la Expo Feria Tapachula 2025, deseó suerte a las 11 señoritas que buscan la corona de la fiesta tapachulteca.
Las aspirantes a convertirse en soberana de la EFT 2026 son: Ruth Rovelo, Alexandra Salazar, Eli Duque, Luisa Lugardo, Estephanie Pérez, Karen García, Brizzia Hernández, Yadia Martínez, Ariann Páez, Maylen Alvarado y Valentina Beltrán.
Estuvieron presentes el director general de la EFT, Alberto Pineda Tuells, Lola Reyero, empresaria, y Luis Felipe Orantes, representante regional de Heinekken.Boletín Oficial

